Aniversário
Mato Grosso do Sul

Procon de MS participa neste sábado de mutirão nas Moreninhas, região sul de Campo Grande

O Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), promoverá atendiment...

30/08/2025 06h31
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), promoverá atendimentos e orientações aos consumidores da região das Moreninhas neste sábado (30), em Campo Grande. A ação integra a terceira edição do Prospera, evento promovido pelo Instituto Aegea e pela concessionária Águas Guariroba.

A iniciativa será realizada no Parque Jacques da Luz, das 9h às 15h, e reunirá uma série de serviços gratuitos voltados à população. Durante o evento, o Procon Mato Grosso do Sul estará presente com atendimento direto ao consumidor, oferecendo orientações sobre direitos nas relações de consumo, recebimento de denúncias e esclarecimento de dúvidas.

No local, a comunidade também terá acesso a diversos serviços gratuitos, como emissão de RG, cadastro no CadÚnico e na Tarifa Social de Água e Esgoto, orientação jurídica, cadastro de empregos, atendimento médico básico, vacinação, castração e atendimento veterinário para pets, feira de empreendedores, corte de cabelo, atividades recreativas, adoção de animais e distribuição de mudas de hortaliças.

De acordo com o secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Angelo Motti, a participação da instituição reforça o compromisso do Governo do Estado em garantir que a população tenha acesso facilitado a serviços essenciais, especialmente no que diz respeito à defesa dos consumidores.

O Prospera é realizado simultaneamente em 16 municípios brasileiros, com foco em saúde, cidadania, assistência social, capacitação profissional e bem-estar. No ano passado, a iniciativa beneficiou mais de 12 mil pessoas em todo o país. Somente em Campo Grande, mais de mil moradores da comunidade Homex foram atendidos pelos serviços gratuitos.

Serviço

O quê:Prospera 2025 – Um movimento pelo cuidado com a vida
Quando:30 de agosto de 2025 (sábado)
Horário:Das 9h às 15h
Endereço:Parque Jacques da Luz (R. Barreiras, s/n, esquina com Rua Copaíba),Vila Moreninha III, Campo Grande – MS

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS
Foto: Kleber Clajus / ProconMS / Arquivo

