Campo Grande retoma obras paradas e entrega EMEI São Conrado após mais de uma década

Depois de mais de uma década de espera, os moradores do São Conrado viram um sonho sair do papel nesta sexta-feira (29). A Prefeitura de Campo Grande entregou a nova Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) do bairro e, junto com ela, anunciou uma série de investimentos que vão transformar a região do Lagoa, onde vivem mais de 114 mil pessoas.

As ações vão muito além da educação: incluem melhorias em infraestrutura, revitalização de espaços públicos e novos equipamentos para atender as famílias. A entrega da EMEI se soma ao pacote de iniciativas que marcam os 126 anos da Capital e que chegam de forma equilibrada às sete regiões urbanas da cidade.

Conforme destacou a prefeita Adriane Lopes, a retomada de obras paralisadas só se tornou realidade graças à união de esforços entre a Prefeitura, a bancada federal e governo do Estado, que têm garantido recursos e destravado projetos importantes para Campo Grande. Essa parceria vem permitindo acelerar entregas que impactam diretamente a vida da população.

“Aproveito a presença da senadora Tereza para agradecer pelo apoio constante. Em Brasília, ela sempre atende às nossas demandas e ajuda a resolver os desafios de Campo Grande. Tê-la aqui hoje é muito especial e encerra com chave de ouro o nosso mês de comemorações. Retomar uma obra que ficou 14 anos parada é algo simbólico. Eu sempre digo: mulher não tem vaidade de dizer que a obra começou com outro gestor. Mulher quer concluir, quer entregar, quer ver o resultado acontecendo. É com esse olhar que estamos retomando todas as obras paralisadas da Capital — e vamos seguir firmes até concluí-las”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

A prefeita também afirmou que a gestão irá zerar a fila da educação infantil na cidade. “Eu tenho o melhor time da educação, e não tenho medo de afirmar isso. São profissionais que entenderam o sentimento das mães de Campo Grande e que trabalham unidos por um mesmo propósito. Vamos zerar a fila de espera por vagas em EMEIs ou escolas da nossa cidade. Temos esse compromisso.”

A senadora Tereza Cristina destacou que a parceria com a Prefeitura é essencial para que mais inaugurações como essa aconteçam. “Ajudar a Prefeitura é fundamental. Críticas, ideias diferentes e posições ideológicas distintas sempre vão existir — e isso é bom, é saudável, faz parte da democracia. O que realmente nos faz avançar é o respeito e as críticas construtivas. É isso que vai nos permitir seguir em frente e fazer da nossa Cidade Morena um lugar cada vez melhor.”

Ela também ressaltou a importância da união institucional para ampliar o acesso aos serviços públicos. “Tenho certeza de que, se mantivermos essa união, ninguém segura Campo Grande. A educação é uma área que a Prefeitura vem resolvendo nesta gestão. Eram 13 obras abandonadas. Fomos juntas ao Ministério da Educação para buscar recursos, e conseguimos. Já tivemos respaldo do FNDE com R$ 21 milhões liberados. Fico feliz por ver esse olhar voltado às crianças e também aos mais velhos”, afirmou a senadora.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, também destacou o trabalho coletivo da equipe de governo. “A educação nesta cidade tem sido prioridade. Foram anos com uma obra parada, um sonho depreciado — e foi preciso vir uma mulher, prefeita, para retomar isso. E é claro que fizemos isso ao lado dos meus colegas secretários. Se não fosse por eles, não teríamos conseguido chegar até aqui. Todos os setores estiveram aqui trabalhando incansavelmente durante 30 dias para garantir, de fato, nesta região, uma escola tão aguardada.”

Durante a solenidade, também foi anunciado o lançamento da fase final da construção da Escola Vila Nathália, no Bairro Caiobá. A obra, iniciada em 2013 e paralisada por 12 anos, será concluída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no valor de R$ 4.902.104,02, e terá capacidade para atender 700 alunos.

A EMEI São Conrado, cuja obra começou em 2011 e ficou paralisada por 14 anos, foi concluída e vai abrir mais 250 vagas na educação infantil, com investimento de R$ 2.152.145,06, também com recursos do FNDE. A nova escola representa um marco do compromisso da atual gestão com a retomada de obras paradas e com a ampliação da oferta de vagas na Rede Municipal de Ensino.

A diretora da unidade, Meriely Lopes Alves da Nóbrega, destacou a importância da EMEI para a comunidade. “Inaugurar esse espaço é a realização de um sonho. Essa unidade vem para acolher muitas crianças aqui da região. A expectativa era muito grande para esse momento de entrega.”

Mayara Targino de Jesus é mãe de duas crianças e mora na região há dois anos. Para ela, a EMEI São Conrado vai facilitar sua rotina.“Vou ver se coloco minhas crianças nessa EMEI, porque é mais perto de casa. Hoje, uma delas fica no Santa Emília, e agora, com a escola mais próxima, é um benefício enorme.”

Letícia Reis contou que seus filhos foram um dos primeiros alunos a serem matriculados.“O benefício é enorme porque eles estavam na lista de espera. Isso é maravilhoso para nós, que somos mães e precisamos trabalhar.”

Investimentos e entregas no Lagoa

Além dos investimentos em educação, a Região do Lagoa também recebeu a revitalização de 15 praças públicas, promovendo espaços de lazer e convivência para a população. Na área de infraestrutura urbana, foi entregue a obra de pavimentação no Bairro Tarumã, com investimento de R$ 849 mil. As ruas contempladas foram Antônio Luiz Freitas, Da Zona Sul e Manoel Francisco Leal. Também foi anunciada a conclusão da obra de pavimentação e drenagem no Portal Caiobá, que contou com investimento de R$ 4.083.923,09, com execução de 1,7 km de pavimentação e 0,05 km de drenagem nas ruas Diógenes Ignácio de Souza, Jeromita Maria e Poente.

Lideranças aprovam investimentos

César Almeida, liderança do Bairro Parque dos Girassóis, destacou o impacto da entrega. “Foram 14 anos esperando pela finalização, e hoje a Prefeitura está concluindo. É um marco para todos nós. Ficou lindo demais! Todas as obras que estão sendo entregues são relevantes, feitas com um olhar atento da gestão — um olhar humano. Esse prédio aqui é maravilhoso e vai ajudar muitas famílias.”

Júlio Cesar Vera Gonçalves, liderança do Bairro Santa Emília, ressaltou a importância das novas vagas.“Aumenta as vagas para mães e pais que precisam trabalhar, e isso é o mais importante.”

O professor de Educação Física e vice-presidente da Associação de Moradores do São Conrado, Teco Segovia, falou sobre os impactos sociais e econômicos.“Além da geração de empregos — seja pelas mães que trazem os filhos, seja pelos profissionais que vão trabalhar na EMEI — isso é geração de renda e transforma a vida das pessoas.”

Eunice Targino, presidente do Clube de Mães do São Conrado, reforçou a antiga demanda da comunidade. “Quando fui colocada à frente da liderança, a primeira coisa que falei foi sobre a necessidade dessa EMEI. É um orgulho imenso estar nessa inauguração hoje.”

O deputado estadual Lídio Lopes, representando a Assembleia Legislativa, comentou sobre o avanço na redução do déficit por vagas na educação infantil. “Já são duas EMEIs entregues, em uma retomada de 13 obras paradas. São salas de aula feitas, bem estruturadas, e inaugurações como esta devem continuar em várias regiões para zerar a fila da educação.”

Representando a Câmara Municipal, o vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou que o serviço público está chegando “de ponta a ponta” em Campo Grande. Já o deputado federal Dagoberto Nogueira afirmou que o volume de obras entregues é inédito. “Estamos vendo o futuro com essas entregas. Mesmo com a queda na arrecadação do Estado, a forma de administrar está gerando frutos.”

Por fim, o senador Nelsinho Trad destacou a importância de garantir recursos para que Campo Grande siga avançando em seus investimentos.

“Nosso papel é assegurar que a cidade tenha os recursos necessários para continuar entregando. O que vemos aqui é a soma de esforços entre Legislativo e Executivo, um exemplo de maturidade política colocada a serviço da cidade”, afirmou.

