Aniversário
Polícia Civil - MS

Delegada participa de Mesa Redonda sobre o Enfrentamento à Violência Doméstica na UFMS em ação do Agosto Lilás em Corumbá

Durante o mês de Agosto foi realizada um importante debate na UFMS, campus Pantanal, em Corumbá, com o objetivo de conscientizar e discutir o enfre...

29/08/2025 22h55
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Durante o mês de Agosto foi realizada um importante debate na UFMS, campus Pantanal, em Corumbá, com o objetivo de conscientizar e discutir o enfrentamento à violência doméstica e as boas práticas já realizadas no município.

A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá, Camilla Gerarde, represetando a Polícia Civil, abordou alguns caso emblemáticos que chegaram até a Delegacia nesta ano, e como a atuação em rede foi produtiva, além de formas de denúncias e um pouco do trabalho desenvolvido pela polícia civil no que tange a proteção de mulheres vítimas.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá reforça a importância de ações como esta, que fortalecem a rede de apoio e incentivam a denúncia, como forma de romper com a violência e garantir os direitos das vítimas.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

