Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Sete Quedas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Sete Quedas, cumpriu nesta sexta-feira (29) um mandado de prisão contra L.M., 24 anos, investigado por crimes de furto.

O mandado foi expedido pela Comarca de Mundo Novo no dia 31 de julho deste ano. Durante diligências, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) localizou o suspeito e confirmou a ordem judicial.

L.M. possui diversas passagens por furto em Sete Quedas e cidades da região. Após exame de corpo de delito, foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.