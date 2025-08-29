Projeto inclui o evento “Viva Quebracho” no Calendário Oficial de MS

Nesta sexta-feira (29) começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 222/2025 , de autoria do deputado estadual Renato Câmara (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei nº 3.945, de 4 de agosto de 2010, o evento "Viva Quebracho", realizado anualmente no dia 16 de agosto, no Distrito de Vila Quebracho, município de Anaurilândia-MS, em comemoração ao aniversário local.

Conforme o texto, o evento "Viva Quebracho" é reconhecido como de relevante interesse cultural, social e econômico para o Estado, por promover a valorização da identidade local, a integração comunitária, o fomento ao turismo e o fortalecimento da economia regional. A celebração surgiu por meio do aniversário local e ocorre anualmente no dia 16 de agosto. Desde sua primeira edição, o evento se consolidou como uma importante manifestação cultural, reunindo milhares de pessoas e promovendo expressivos impactos sociais, culturais e econômicos na região.

“Trata-se de uma iniciativa democrática, gratuita e inclusiva, realizada em uma comunidade composta majoritariamente por famílias de baixa renda, oferecendo acesso a apresentações artísticas, atividades culturais e de lazer voltadas à valorização da identidade local. Além do fortalecimento das tradições regionais, o "Viva Quebracho" movimenta o comércio, fomenta o turismo cultural e impulsiona a economia do município”, explica o deputado Renato Câmara.