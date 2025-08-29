Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

CG 126 anos: Rochedinho terá ação agro social e entregas neste sábado (30)

O distrito de Rochedinho receberá neste sábado, 30 de agosto, a sexta edição da Ação Agro Social. Coordenada pela Prefeitura de Campo Grande, por m...

29/08/2025 21h52
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O distrito de Rochedinho receberá neste sábado, 30 de agosto, a sexta edição da Ação Agro Social. Coordenada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turístico (Semades), a iniciativa será realizada na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco e integra o calendário alusivo aos 126 anos de Campo Grande.

Órgãos municipais, estaduais, federais, o Sistema S e voluntários da sociedade civil participam da ação, oferecendo diversos serviços, como emissão de RG, inscrição e atualização em programas sociais, orientações previdenciárias, consultas médicas, exames, vacinação, testes rápidos, entre outros. Também serão oferecidos cursos e qualificações, orientações sobre linhas de crédito, além de oficina de hortifrúti. Como forma de incentivar práticas sustentáveis, haverá doação de mudas de árvores nativas e frutíferas.

Nesta sexta edição, especial em comemoração ao aniversário de Campo Grande, serão realizadas:

Entrega de certificados aos agricultores familiares cadastrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF);
Assinatura de Termo de Cooperação para incentivo à inovação tecnológica, sustentabilidade e fortalecimento do setor do agronegócio;
Entrega de novas salas de aula para a Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco;
Conclusão da reforma da ponte do Estrela.

O agricultor Valdeci Pereira Cabral, 55 anos, que atua na gestão de uma horta na Capital, destacou o apoio recebido da equipe técnica da Semades e os benefícios de obter o CAF. “Participei de reuniões na Semades e recebi orientações sobre a documentação necessária para participar dos programas do governo. Isso permitirá um melhor escoamento da nossa produção.”

Parceiros

São parceiros da iniciativa a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes),Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS)Secretaria Estadual de Saúde (SES), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Corpo de Bombeiros de MS, Energisa, Sicredi, CONSÓRCIO CENTRAL CG, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)/Observatório do Cooperativismo, CONSÓRCIO CENTRAL CG, Universidade Católica Dom Bosco UCDB, e SUELI MATOS Advocacia.

Serviço
Data: 30/08/2025
Horário: 8h às 13h
Local: Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco
Endereço: Rua Guia Lopes, n. 340, Zona Rural – Distrito de Rochedinho

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Fumacê percorre quatro bairros da Capital nesta sexta-feira (29)
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Mulheres Mil: histórias que transformam vidas em Campo Grande
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Arena Esportiva Zé Pereira é inaugurada e reforça o acesso ao esporte e lazer
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
24°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 18°
23°

Sensação

2.07 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos PGR é contra a presença de agentes da PF dentro da casa de Bolsonaro
Há 54 minutos Delegada participa de Mesa Redonda sobre o Enfrentamento à Violência Doméstica na UFMS em ação do Agosto Lilás em Corumbá
Há 54 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Sete Quedas
Há 2 horas Projeto inclui o evento “Viva Quebracho” no Calendário Oficial de MS
Há 2 horas Fumacê percorre quatro bairros da Capital nesta sexta-feira (29)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
3
Há 7 dias Campanha de vacinação contra o sarampo já começou em Nioaque
4
Há 4 dias Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
5
Há 3 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados