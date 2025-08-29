CG 126 anos: Rochedinho terá ação agro social e entregas neste sábado (30)

O distrito de Rochedinho receberá neste sábado, 30 de agosto, a sexta edição da Ação Agro Social. Coordenada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turístico (Semades), a iniciativa será realizada na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco e integra o calendário alusivo aos 126 anos de Campo Grande.

Órgãos municipais, estaduais, federais, o Sistema S e voluntários da sociedade civil participam da ação, oferecendo diversos serviços, como emissão de RG, inscrição e atualização em programas sociais, orientações previdenciárias, consultas médicas, exames, vacinação, testes rápidos, entre outros. Também serão oferecidos cursos e qualificações, orientações sobre linhas de crédito, além de oficina de hortifrúti. Como forma de incentivar práticas sustentáveis, haverá doação de mudas de árvores nativas e frutíferas.

Nesta sexta edição, especial em comemoração ao aniversário de Campo Grande, serão realizadas:

Entrega de certificados aos agricultores familiares cadastrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF);

Assinatura de Termo de Cooperação para incentivo à inovação tecnológica, sustentabilidade e fortalecimento do setor do agronegócio;

Entrega de novas salas de aula para a Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco;

Conclusão da reforma da ponte do Estrela.

O agricultor Valdeci Pereira Cabral, 55 anos, que atua na gestão de uma horta na Capital, destacou o apoio recebido da equipe técnica da Semades e os benefícios de obter o CAF. “Participei de reuniões na Semades e recebi orientações sobre a documentação necessária para participar dos programas do governo. Isso permitirá um melhor escoamento da nossa produção.”

Parceiros

São parceiros da iniciativa a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes),Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS)Secretaria Estadual de Saúde (SES), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Corpo de Bombeiros de MS, Energisa, Sicredi, CONSÓRCIO CENTRAL CG, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)/Observatório do Cooperativismo, CONSÓRCIO CENTRAL CG, Universidade Católica Dom Bosco UCDB, e SUELI MATOS Advocacia.

Serviço

Data: 30/08/2025

Horário: 8h às 13h

Local: Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco

Endereço: Rua Guia Lopes, n. 340, Zona Rural – Distrito de Rochedinho