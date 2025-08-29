Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Paim critica propostas de reforma da Previdência

Em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (29), o senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a criticar propostas de reforma da Previdência Social def...

29/08/2025 20h45
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (29), o senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a criticar propostas de reforma da Previdência Social defendidas por segmentos do setor privado — como o sistema financeiro. Ele afirmou que tais propostas têm o objetivo de retirar direitos dos trabalhadores e abrir caminho para a privatização, seguindo um modelo de capitalização semelhante ao do Chile.

Paim disse que a CPI da Previdência, da qual foi presidente, comprovou que o sistema previdenciário do Brasil é superavitário. Segundo ele, as dificuldades da Previdência decorrem de má gestão.

— Nós sabemos que, por trás disso [dessas propostas], está um sonho dos poderosos, que é o de privatizar a Previdência, semelhante ao que ocorreu no Chile: quem tem dinheiro poupa, quem não tem não poupa e não tem Previdência. O verdadeiro problema [no Brasil] não está no modelo em si, mas na gestão de recursos: má administração, corrupção, desonerações, sonegação, falta de fiscalização mais severa e dívidas bilionárias não cobradas de grandes grupos econômicos — argumentou.

Paim disse que, sem os benefícios previdenciários e assistenciais, 42% da população brasileira estaria vivendo abaixo da linha da pobreza.

Ele sugeriu mudanças na forma de financiamento da Previdência, com a substituição da contribuição sobre a folha de pagamento por uma taxação sobre o faturamento das empresas.

— Esse é um caminho justo, solidário e sustentável, que fortalece a Previdência e aqueles que mais geram emprego. Defender a Previdência Social é defender o povo brasileiro, é defender a nossa gente. Não podemos permitir que a Previdência Social seja transformada em um negócio. Em um país tão desigual, enfraquecê-la é aprofundar ainda mais o abismo social e condenar milhões de idosos a uma velhice sem segurança — declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Lei que reconhece Boa Vista como capital do prato tradicional da Região Norte foi publicada nesta quinta-feira - Foto: Diane Sampaio/Prefeitura Boa Vista Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
- Foto: Roberto Jayme/TSE CCJ já aprovou voto impresso?
O Planalto pode enviar o projeto de lei orçamentária ao Congresso ainda nesta sexta-feira - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado Proposta orçamentária de 2026 chega ao Congresso até domingo
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
27°
Parcialmente nublado Máxima: 35° - Mínima: 18°
26°

Sensação

2.29 km/h

Vento

28%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 55 minutos Paim critica propostas de reforma da Previdência
Há 55 minutos Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
Há 55 minutos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 2 horas Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 2 horas Saúde sobrecarregada: deputada pede apoio do Estado a Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
3
Há 7 dias Campanha de vacinação contra o sarampo já começou em Nioaque
4
Há 4 dias Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
5
Há 3 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados