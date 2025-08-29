Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Saúde sobrecarregada: deputada pede apoio do Estado a Dourados

Em Dourados e em outros 34 municípios da região, quase 870 mil pessoas dependem diariamente do atendimento oferecido pela Fundação de Serviços de S...

29/08/2025 19h42
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Em Dourados e em outros 34 municípios da região, quase 870 mil pessoas dependem diariamente do atendimento oferecido pela Fundação de Serviços de Saúde (FUNSAUD). Hospitais e unidades vivem cheios, profissionais se desdobram para atender a todos, mas os recursos não acompanham a realidade.
Buscando corrigir essa desigualdade, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel (PP), por intermédio do secretário de Saúde, Maurício Corrêa, pedindo o aumento dos repasses estaduais para a FUNSAUD. O objetivo é corrigir a disparidade nos valores destinados à saúde e aliviar a sobrecarga que há anos recai sobre Dourados.
Hoje, o Estado repassa à FUNSAUD apenas R$9,81 por habitante, valor muito abaixo do que recebem outras cidades, como Três Lagoas (R$24,50) e Ponta Porã (R$23,60). Essa diferença obriga Dourados a gastar cada vez mais do próprio orçamento para manter serviços de média e alta complexidade, comprometendo a atenção básica e pressionando unidades como o Hospital da Vida, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Universitário (HU).
“Não é só uma questão de números, é sobre pessoas. Essas unidades estão sempre cheias porque recebem pacientes de toda a região. Essa sobrecarga compromete o atendimento e exige demais dos profissionais. Precisamos de repasses justos para garantir dignidade no cuidado com a saúde da população”, afirmou a deputada.
Para Lia Nogueira, o aumento dos repasses é uma medida urgente para que a saúde em Dourados e na macrorregião seja cuidada com igualdade e respeito, assegurando atendimento digno a toda a população.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Renato Câmara afirmou que o caminho para que o campo se torne atrativo é aumentar a produção leiteira, alcançar lucro e, assim, garantir qualidade de vida às famílias. Comitiva Leite Ativo reúne produtores para traçar futuro da cadeia leiteira em Sidrolândia
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende, em flagrante, apontado por violência doméstica em Ribas do Rio Pardo
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
27°
Parcialmente nublado Máxima: 35° - Mínima: 18°
26°

Sensação

2.29 km/h

Vento

28%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 55 minutos Paim critica propostas de reforma da Previdência
Há 55 minutos Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
Há 55 minutos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 2 horas Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 2 horas Saúde sobrecarregada: deputada pede apoio do Estado a Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
3
Há 7 dias Campanha de vacinação contra o sarampo já começou em Nioaque
4
Há 4 dias Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
5
Há 3 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados