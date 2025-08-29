Saúde sobrecarregada: deputada pede apoio do Estado a Dourados

Em Dourados e em outros 34 municípios da região, quase 870 mil pessoas dependem diariamente do atendimento oferecido pela Fundação de Serviços de Saúde (FUNSAUD). Hospitais e unidades vivem cheios, profissionais se desdobram para atender a todos, mas os recursos não acompanham a realidade.

Buscando corrigir essa desigualdade, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel (PP), por intermédio do secretário de Saúde, Maurício Corrêa, pedindo o aumento dos repasses estaduais para a FUNSAUD. O objetivo é corrigir a disparidade nos valores destinados à saúde e aliviar a sobrecarga que há anos recai sobre Dourados.

Hoje, o Estado repassa à FUNSAUD apenas R$9,81 por habitante, valor muito abaixo do que recebem outras cidades, como Três Lagoas (R$24,50) e Ponta Porã (R$23,60). Essa diferença obriga Dourados a gastar cada vez mais do próprio orçamento para manter serviços de média e alta complexidade, comprometendo a atenção básica e pressionando unidades como o Hospital da Vida, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Universitário (HU).

“Não é só uma questão de números, é sobre pessoas. Essas unidades estão sempre cheias porque recebem pacientes de toda a região. Essa sobrecarga compromete o atendimento e exige demais dos profissionais. Precisamos de repasses justos para garantir dignidade no cuidado com a saúde da população”, afirmou a deputada.

Para Lia Nogueira, o aumento dos repasses é uma medida urgente para que a saúde em Dourados e na macrorregião seja cuidada com igualdade e respeito, assegurando atendimento digno a toda a população.