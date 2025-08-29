Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (2), uma audiência púb...

29/08/2025 19h42
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Divulgação/Agência de Notícias do Paraná
Divulgação/Agência de Notícias do Paraná

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (2), uma audiência pública para discutir os impactos do avanço da indústria fóssil, que reúne empresas e atividades ligadas à exploração e uso de petróleo, carvão mineral e gás natural, sobre a cadeia produtiva e o setor pesqueiro no país.

O debate foi solicitado pelo deputado Raimundo Costa (Pode-BA) e está marcado para as 14h30, em plenário a ser definido.

Segundo o parlamentar, a atividade pesqueira, de grande relevância para a economia nacional, tem sido afetada pelos projetos de exploração de petróleo e gás ao longo da costa brasileira, resultando em perdas de renda para os pescadores e comprometimento da segurança alimentar.

Dados do Monitor Oceano da Arayara indicam que 22% do esforço anual de pesca já sofre impactos diretos, incluindo espécies de alto valor comercial, como espadarte, corvina, atum, lagosta, dourado, entre outros.

“É urgente promover um debate sobre o tema, visando à compatibilização dessas atividades e à proteção dos recursos pesqueiros”, afirma Raimundo Costa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova exigência de informação sobre padrão de segurança de box de banheiro
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
27°
Parcialmente nublado Máxima: 35° - Mínima: 18°
26°

Sensação

2.29 km/h

Vento

28%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 55 minutos Paim critica propostas de reforma da Previdência
Há 55 minutos Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
Há 55 minutos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 2 horas Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 2 horas Saúde sobrecarregada: deputada pede apoio do Estado a Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
3
Há 7 dias Campanha de vacinação contra o sarampo já começou em Nioaque
4
Há 4 dias Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
5
Há 3 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados