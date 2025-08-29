Mulheres Mil: histórias que transformam vidas em Campo Grande

Parcerias sólidas e um olhar humano para quem mais precisa. Esse é o segredo da Escola Funsat para transformar o Programa Mulheres Mil em referência nacional. Já são nove turmas formadas em Campo Grande, com apoio da Rede de Assistência Social do Município, que garante acolhimento a mais de 250 crianças, filhos das alunas que decidiram investir em um futuro melhor.

Entre as histórias inspiradoras, está a da família Souza, que decidiu encarar o desafio em conjunto. Elizabete (55), Thaís (29) e Camila (31), mãe e filhas, dividem a mesma sala no CRAS Estrela Dalva. “Fui a primeira a me inscrever e logo avisei minhas filhas. Tenho certeza que esse curso vai mudar a vida de todas nós”, conta Elizabete, emocionada.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Thaís quase desistiu por causa da filha recém-nascida, mas recebeu o apoio necessário. “Me disseram que eu poderia levar a bebê comigo para a sala de aula. Foi uma bênção, porque assim posso estudar sem abrir mão da maternidade”, relata.

Para Camila, a oportunidade é motivo de orgulho. “Esse conhecimento vai nos ajudar muito, tanto no mercado de trabalho quanto na vida. E o melhor é poder estudar perto de casa”.

Histórias como a da mamãe Rafaela, que frequenta as aulas com o pequeno Deryck no colo, e da aluna Josiane, que voltou a estudar depois de anos e já sonha em abrir o próprio negócio, mostram como o Mulheres Mil é mais que capacitação: é superação, rede de apoio e transformação social.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Segundo a professora Mariana Gutierres, responsável pelo módulo “Cidadania, Gênero e Direito das Mulheres”, a força do programa está justamente no vínculo criado. “Elas formam uma comunidade, se apoiam, indicam umas às outras, prestigiam os negócios das colegas. O conteúdo vai muito além da sala de aula: é sobre encorajamento e pertencimento”.

A diretora da Escola Funsat, Elaine Dias, reforça o impacto da ação. “Cada turma cria laços que ficam para a vida. Nós também aprendemos com elas e comemoramos cada conquista. O Mulheres Mil prova, na prática, o poder da educação para mudar destinos”.

Rumo a mil diplomas

Com 640 certificadas em oito bairros da Capital, Campo Grande tem uma das menores taxas de evasão do Brasil dentro do programa. Desde a implantação, apenas oito alunas desistiram. Para a Funsat, o sucesso vem da qualidade dos cursos, da bolsa-auxílio de R$ 10 por dia de presença e do suporte às mães, que podem contar com o cuidado da SAS para seus filhos.

“Nosso compromisso é ampliar cada vez mais o atendimento e manter esse padrão de excelência”, destaca o diretor-presidente da Funsat, João Henrique Bezerra.

Atualmente, o CRAS Estrela Dalva conta com 75 alunas em formação, com conclusão prevista para setembro.

Serviço:

A Escola Funsat funciona no 1° andar da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

Informações: (67) 4042-0585 / Ramal 5820 ou WhatsApp (67) 3314-3089.

Instagram: @funsat.cg