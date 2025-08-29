Comitiva Leite Ativo reúne produtores para traçar futuro da cadeia leiteira em Sidrolândia

(67) 99142-9066
Nesta última quinta-feira (28 de agosto), cerca de 120 produtores participaram da 1ª Comitiva Leite Ativo, promovida pela Frente Parlamentar do Leite da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), liderada pelo vice-presidente da Casa, deputado Renato Câmara. O encontro foi realizado no Sindicato Rural de Sidrolândia com o objetivo de ouvir os produtores e levantar demandas para aumentar a produção leiteira no Estado.
O diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman de Souza, apresentou um panorama do setor tanto no estado quanto no município, destacando o potencial de crescimento da cadeia. “Nós temos perto de 80 mil famílias de agricultores familiares no Estado, incorporando nossos irmãos indígenas e quilombolas. E a gente tem uma dependência ainda muito grande de leite que vem de fora. Aqui em Sidrolândia, nós temos uma parceria com a Secretaria de Agricultura do município, onde os técnicos orientaram e ajudaram os produtores a plantar e fabricar a silagem em um hectare para 100 produtores de leite”, disse. Ele apontou que o município conta com 99 resfriadores de leite, sendo 65% públicos e cedidos pela Agência. A coleta atual é de cerca de 12 mil litros por dia, distribuídos entre aproximadamente 300 produtores. A produção já foi maior em anos anteriores, e o desafio agora é retomar o crescimento com apoio técnico e investimentos. Para isso, o Programa Pró-Leite cadastrou 44 produtores na cidade e implementou ações para recuperação de pastagens, também voltadas a 100 produtores.
A produtora Naiele Rodrigues contou que trabalha com o pai há três anos e adquiriu animais com recursos próprios, mas enfrentou juros elevados. Ela destacou a importância do debate sobre sucessão no campo: “Gostei muito do que foi falado pelo deputado Renato sobre sucessão familiar. É um problema não só do leite, mas de todas as cadeias. Hoje, para um filho continuar na atividade, tem que querer muito, porque é desafiador.” Naiele defendeu crédito mais acessível para os pequenos produtores.
Renato Câmara afirmou que o caminho para que o campo se torne atrativo é aumentar a produção leiteira, alcançar lucro e, assim, garantir qualidade de vida às famílias. Ele ressaltou que a Frente Parlamentar do Leite está comprometida com esse propósito, levando as demandas do setor para a criação do Programa Pró-Leite, lançado pelo Governo do Estado, e que prevê R$ 70 milhões em investimentos até 2026, sendo R$ 9,2 milhões destinados ao melhoramento genético do rebanho. A meta é viabilizar 2 mil inseminações, 1.200 prenhezes e a distribuição de matrizes, touros e novilhas prenhes, além de ampliar a assistência técnica e apoiar a competitividade da indústria láctea.
Eder Souza Oliveira, coordenador da Câmara Setorial Consultiva dos Produtores de Leite e presidente da Assuleite, explicou que a associação pretende levar assistência técnica, capacitação e tecnologia aos produtores, com apoio de instituições como Sebrae e Senar, para que todos possam escalar sua produção. Ele destacou que a comitiva tem a função de colher um diagnóstico da realidade do setor para propor soluções eficazes, aproximando políticas públicas dos produtores.
A vice-prefeita de Sidrolândia, Chris Fiúza, que representou o prefeito Rodrigo Basso, reforçou a importância do incentivo à produção local. “Eu cresci na lida da roça igual vocês. Fazer a nossa cidade crescer, ser reconhecida e ter um produto de qualidade depende de incentivo, diálogo e investimento. Precisamos avançar para que os produtores possam se sustentar e também vender o que produzem”, disse.
O evento contou com duas palestras técnicas. Orlando Camy, da Semadesc, apresentou os detalhes do Pró-Leite e seus eixos de investimento. Em seguida, José Carlos de Oliveira, da Agraer, falou sobre Manejo e Criação de Bezerras Leiteiras, tema também abordado em uma microapostila distribuída aos participantes. O material está disponível para download no site oficial do deputado Renato Câmara: www.renatocamaraoficial.com.br.
A mesa de autoridades foi composta pelo vice-presidente da ALEMS e presidente da Frente Parlamentar do Leite, Renato Câmara; o diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman de Souza; Orlando Camy, representando o secretário-executivo Rogério Thomitão Beretta, secretário executivo da Semadesc; vice-prefeita de Sidrolândia, Chris Fiúza; o coordenador da Câmara Setorial Consultiva dos Produtores de Leite e presidente da Assuleite, Eder Souza Oliveira; os vereadores Adailton Brandão e Shirlei Pigossi Basso; o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Cleyton Martins; Abrão Giuseppe Beluzi, presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Itair Campagnaro, sócio-diretor do Sindicato Rural de Sidrolândia.
A 1ª Comitiva Leite Ativo marcou o início de uma série de encontros regionais da Frente Parlamentar do Leite. A intenção é transformar potencial em prosperidade rural, por meio de políticas integradas, apoio técnico e investimentos estruturantes. Renato Câmara, reconhecido pela defesa do agronegócio, do leite, da suinocultura e da avicultura, reforçou que a cadeia leiteira é estratégica e precisa de planejamento contínuo para se fortalecer.
