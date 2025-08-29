Comitiva Leite Ativo reúne produtores para traçar futuro da cadeia leiteira em Sidrolândia

Nesta última quinta-feira (28 de agosto), cerca de 120 produtores participaram da 1ª Comitiva Leite Ativo, promovida pela Frente Parlamentar do Leite da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), liderada pelo vice-presidente da Casa, deputado Renato Câmara. O encontro foi realizado no Sindicato Rural de Sidrolândia com o objetivo de ouvir os produtores e levantar demandas para aumentar a produção leiteira no Estado.

O diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman de Souza, apresentou um panorama do setor tanto no estado quanto no município, destacando o potencial de crescimento da cadeia. “Nós temos perto de 80 mil famílias de agricultores familiares no Estado, incorporando nossos irmãos indígenas e quilombolas. E a gente tem uma dependência ainda muito grande de leite que vem de fora. Aqui em Sidrolândia, nós temos uma parceria com a Secretaria de Agricultura do município, onde os técnicos orientaram e ajudaram os produtores a plantar e fabricar a silagem em um hectare para 100 produtores de leite”, disse. Ele apontou que o município conta com 99 resfriadores de leite, sendo 65% públicos e cedidos pela Agência. A coleta atual é de cerca de 12 mil litros por dia, distribuídos entre aproximadamente 300 produtores. A produção já foi maior em anos anteriores, e o desafio agora é retomar o crescimento com apoio técnico e investimentos. Para isso, o Programa Pró-Leite cadastrou 44 produtores na cidade e implementou ações para recuperação de pastagens, também voltadas a 100 produtores.

A produtora Naiele Rodrigues contou que trabalha com o pai há três anos e adquiriu animais com recursos próprios, mas enfrentou juros elevados. Ela destacou a importância do debate sobre sucessão no campo: “Gostei muito do que foi falado pelo deputado Renato sobre sucessão familiar. É um problema não só do leite, mas de todas as cadeias. Hoje, para um filho continuar na atividade, tem que querer muito, porque é desafiador.” Naiele defendeu crédito mais acessível para os pequenos produtores.

Renato Câmara afirmou que o caminho para que o campo se torne atrativo é aumentar a produção leiteira, alcançar lucro e, assim, garantir qualidade de vida às famílias. Ele ressaltou que a Frente Parlamentar do Leite está comprometida com esse propósito, levando as demandas do setor para a criação do Programa Pró-Leite, lançado pelo Governo do Estado, e que prevê R$ 70 milhões em investimentos até 2026, sendo R$ 9,2 milhões destinados ao melhoramento genético do rebanho. A meta é viabilizar 2 mil inseminações, 1.200 prenhezes e a distribuição de matrizes, touros e novilhas prenhes, além de ampliar a assistência técnica e apoiar a competitividade da indústria láctea.

