Ação itinerante da Funsat retorna ao Coophatrabalho com empresas parceiras e encaminhamentos

Nesta terça-feira (13), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) esteve na Região do Imbirussú, com recrutamento imediato de nove empresas parceiras. A ação itinerante do Emprega CG, ofereceu ao público no Centro Comunitário do Coophatrabalho, 300 vagas em 21 atividades profissionais, evento que atendeu 20 pessoas com análise de encaminhamentos.

A seleção do programa, de n° 14/2025, ocorreu no Centro Comunitário do Bairro, localizado na Avenida Florestal, 847, com atendimento por senha e ordem de chegada, agenda que Bárbara Werkhauser fez questão de comparecer na busca por uma oportunidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Gostei bastante do atendimento e achei excelente o fato de estar mais próximo da minha casa. Embora eu não seja desse bairro, foi melhor que ir até a Funsat. Como estava já com o cadastro atualizado, saí com uma entrevista direcionada, o que é muito bom, pois a intermediação ajuda mais nesta abordagem a uma empresa”, falou a moradora do Bairro Coophasul, de 24 anos.

Para Anilson Jaques de Souza (48 anos), a presença da captação mostrou uma vertente importante de descentralização do Poder Público Municipal. “Quem é dessa área e quer realmente trabalhar não teve desculpa. Isso porque foi uma benção esse retorno da Fundação aqui no nosso Centro Comunitário. Inclusive, itinerantes assim são exemplos para vários órgãos públicos”, disse o morador local, profissional da Educação Física e também do setor de Logística, em menção ao sistema capilarizado de ações do programa.

O convite da ação foi feito à pasta da Prefeitura Municipal de Campo Grande por Willian da Silva, presidente da Associação de Moradores do Coophatrabalho. “Enorme gratidão a essa atenção dada pela diretoria da Funsat, que levou até nós não apenas os serviços da Agência, mas empresas parceiras, que trouxeram funcionários de recrutamento. Parabéns por nos viabilizar isso”, destacou.

Anote na agenda!

A próxima etapa do Emprega CG acontece no dia 15 de maio, nas Moreninhas, dentro do Parque Jacques da Luz, das 8h às 12h. Seleção com mil vagas, de 15 empresas parceiras, que ofertarão oportunidades de 36 atividades profissionais.

Também participam do Emprega CG – 15/2025, com a realização dos balcões de negociação de débitos, a Águas Guariroba e a Energisa. Apoiam ainda o evento a Sear (Secretaria Municipal de Administração), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Funesp (Fundação Municipal de Esporte) e a Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana, Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável de Campo Grande). Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800.