Arena Esportiva Zé Pereira é inaugurada e reforça o acesso ao esporte e lazer

Na noite de quinta-feira (28/8), foi inaugurada a Arena Esportiva Zé Pereira. A entrega faz parte das atividades em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande e amplia os espaços destinados à prática esportiva na capital.

A estrutura integra o programa “MS Bom de Bola”, que tem como objetivo atender crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social por meio do esporte. A iniciativa é resultado da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, via Fundesporte e Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), além da colaboração da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sisep).

A arena modular conta com quadra de futebol society, quadra de areia, espaço para basquete 3×3, parquinho infantil, academia ao ar livre, arquibancada e iluminação de LED. O espaço foi preparado para atender duas modalidades esportivas e recebeu investimento de R$ 404,8 mil.

Com a inauguração da Arena Zé Pereira, já são seis arenas entregues à população, nos Bairros Dom Antônio Barbosa, Coophatrabalho, Coophavila II, Itamaracá e Paulo Coelho Machado. No total, serão sete arenas entregues em diferentes regiões da cidade.

Além da arena, o bairro foi contemplado pelo Convênio nº 12/2023, firmado entre a Prefeitura Municipal, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Instituto Manoel Bonifácio (IMB), para a implantação de playgrounds em locais periféricos da Capital. O objetivo é proporcionar espaços de lazer e convivência para crianças e adolescentes, contribuindo para o afastamento do trabalho infantil, da marginalização e da vulnerabilidade social.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O procurador do MPT/MS, Hiran Meneghelli, destacou a parceria. “A ideia desses parquinhos foi trazer lazer e brinquedo para a periferia. Criança tem que brincar, não trabalhar. Brincar faz parte do aprender e o lazer é parte disso. Através de recursos de ações nossas, nós conseguimos reverter para a comunidade”, contou.

A Funesp já iniciou aulas de futebol society no local, com cerca de 30 participantes, entre crianças e adultos. O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, ressaltou a entrega para a população. “A gente segue fazendo as entregas, atendendo com afeto, carinho, amor e com atenção, a população de Campo Grande. Quero aproveitar para enaltecer o trabalho da prefeitura, que tem sido fundamental nessas entregas e também, a parceria firmada com o MPT/MS, que tem proporcionado mais lazer para as crianças”, afirmou.

O presidente da Associação de Moradores do Jardim Zé Pereira, Givanildo Ximenes da Fonseca, agradeceu pelo espaço. “Somos muito agradecidos à Prefeitura e à Funesp. A comunidade tem se sentido acolhida por esse espaço ser o único que nós temos aqui. As mães e os pais trazem seus pequenos, seus jovens para jogar bola, praticar esporte, brincar. É um ambiente acolhedor para a comunidade. O Zé Pereira só tem a ganhar”, disse. O evento também contou com a apresentação da orquestra e balizadores do Instituto Manoel Bonifácio, que abrilhantaram a noite.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Moradora há 31 anos do Bairro Zé Pereira, Nice Lourenço, de 57 anos, também relatou sua experiência com a aula oferecida pela Funesp. “Quando eu comecei aqui com o professor, estava difícil até para abaixar. Agora já faço abdominal, emagreci uns três quilos, sem falar da autoestima. Tudo melhora. Esse é um projeto muito importante para a gente e não vamos parar”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Durante a cerimônia, a prefeita Adriane Lopes agradeceu os parceiros e reforçou a importância de oferecer oportunidades de lazer e esporte para todas as idades. “A criança tem que brincar e estudar, tendo espaços e oportunidades. Estamos entregando locais de prática esportiva não só para crianças, mas também para adultos, pessoas idosas e para toda a comunidade”, afirmou.



