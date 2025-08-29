Ary Coelho recebe mega ação em saúde neste sábado (30)

Neste sábado (30), a Praça Ary Coelho será palco de duas grandes ações de saúde, a partir das 8h. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau, promove o Dia D de vacinação contra o sarampo e a 8ª edição do Campo Grande é o Bicho.

A tríplice viral estará disponível para pessoas de seis meses a 59 anos, além de atualização da caderneta vacinal. Campo Grande já vacinou 86% do público-alvo, mas a meta é 95%. No local também haverá testagem rápida e orientações em saúde.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, a mobilização é essencial. “Com o aumento de casos em países vizinhos e Campo Grande sendo um corredor para a fronteira, precisamos manter a população protegida”, afirma.

No mesmo espaço acontece o Campo Grande é o Bicho, com orientações sobre raiva e leishmaniose, atividades lúdicas para crianças, testagem para leishmaniose canina e pré-cadastro para castração gratuita de cães e gatos.

Para a coordenadora do CCZ, Cláudia Macedo, a ação aproxima a comunidade dos serviços. “Nem todos conseguem ir até a sede do CCZ. Aqui levamos informação e atendimento, reforçando o cuidado responsável com os animais”.

Com foco na prevenção e cuidado coletivo, as ações reforçam a importância da saúde única, que integra pessoas, animais e meio ambiente.