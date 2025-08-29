Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Ary Coelho recebe mega ação em saúde neste sábado (30)

Neste sábado (30), a Praça Ary Coelho será palco de duas grandes ações de saúde, a partir das 8h. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau, ...

29/08/2025 17h33
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Neste sábado (30), a Praça Ary Coelho será palco de duas grandes ações de saúde, a partir das 8h. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau, promove o Dia D de vacinação contra o sarampo e a 8ª edição do Campo Grande é o Bicho.

A tríplice viral estará disponível para pessoas de seis meses a 59 anos, além de atualização da caderneta vacinal. Campo Grande já vacinou 86% do público-alvo, mas a meta é 95%. No local também haverá testagem rápida e orientações em saúde.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, a mobilização é essencial. “Com o aumento de casos em países vizinhos e Campo Grande sendo um corredor para a fronteira, precisamos manter a população protegida”, afirma.

No mesmo espaço acontece o Campo Grande é o Bicho, com orientações sobre raiva e leishmaniose, atividades lúdicas para crianças, testagem para leishmaniose canina e pré-cadastro para castração gratuita de cães e gatos.

Para a coordenadora do CCZ, Cláudia Macedo, a ação aproxima a comunidade dos serviços. “Nem todos conseguem ir até a sede do CCZ. Aqui levamos informação e atendimento, reforçando o cuidado responsável com os animais”.

Com foco na prevenção e cuidado coletivo, as ações reforçam a importância da saúde única, que integra pessoas, animais e meio ambiente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Mulheres Mil: histórias que transformam vidas em Campo Grande
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Arena Esportiva Zé Pereira é inaugurada e reforça o acesso ao esporte e lazer
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeitura recebe Selo de Mérito 2025 por Vila dos Idosos e Homex
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
34°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 18°
32°

Sensação

2.46 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 33 minutos Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Há 33 minutos Mulheres Mil: histórias que transformam vidas em Campo Grande
Há 33 minutos Comitiva Leite Ativo reúne produtores para traçar futuro da cadeia leiteira em Sidrolândia
Há 2 horas Arena Esportiva Zé Pereira é inaugurada e reforça o acesso ao esporte e lazer
Há 2 horas Ary Coelho recebe mega ação em saúde neste sábado (30)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
3
Há 6 dias Campanha de vacinação contra o sarampo já começou em Nioaque
4
Há 4 dias Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
5
Há 3 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados