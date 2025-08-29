Prefeitura recebe Selo de Mérito 2025 por Vila dos Idosos e Homex

A Prefeitura de Campo Grande foi duplamente reconhecida com o Selo de Mérito 2025, nas categorias Atendimento Habitacional de Grupos Sociais com Necessidades Específicas e Regularização Fundiária e Edilícia. A honraria, considerada uma das mais importantes do país na área de habitação, será entregue durante o 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), que acontece no dia 19 de setembro de 2025, em João Pessoa (PB).

A Prefeitura foi vencedora com projetos coordenados pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. Entre eles, o Condomínio Vila da Melhor Idade, primeiro empreendimento de Campo Grande construído no modelo de locação social voltado à população idosa de baixa renda, e a regularização fundiária da Comunidade Homex, considerada a maior já realizada em Mato Grosso do Sul, que garantiu segurança jurídica e dignidade a mais de 1,3 mil famílias da Capital. Com essas iniciativas, a Emha é premiada pelo quinto ano consecutivo, reafirmando sua referência em habitação de interesse social.

O Selo de Mérito ABC/FNSHDU é concedido anualmente pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU). O objetivo é reconhecer e divulgar projetos habitacionais de interesse social que contribuam para enfrentar problemas históricos como a irregularidade fundiária, o déficit habitacional e a falta de infraestrutura.

“Esse reconhecimento nacional mostra que estamos transformando vidas com políticas públicas que dão dignidade às pessoas. A Vila da Melhor Idade é um marco, porque assegura um lar digno para quem dedicou a vida inteira à nossa cidade. E a regularização da Homex levou justiça e segurança jurídica a milhares de famílias que conquistaram o direito de ter sua casa reconhecida legalmente. Sermos premiados pela quinta vez comprova que Campo Grande é hoje referência em habitação de interesse social no Brasil”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para o diretor-presidente da Emha, Cláudio Marques, receber o Selo de Mérito 2025 reforça a relevância das ações desenvolvidas em prol da habitação de interesse social no município. “Esse reconhecimento comprova que Campo Grande está no caminho certo. A Vila da Melhor Idade e a regularização da Homex são projetos que garantem mais dignidade e qualidade de vida para as famílias. Essa conquista é fruto do trabalho da nossa equipe, mas também das famílias que já vivenciam as melhorias da regularização e das que serão beneficiadas com moradias na Vila da Melhor Idade”, destacou.

Inovação e dignidade para os idosos

O Condomínio Vila da Melhor Idade, localizado na Avenida Fábio Zahran, na Vila Carvalho, é pioneiro em Campo Grande ao adotar o modelo de locação social. São 40 apartamentos adaptados às normas de acessibilidade, voltados para idosos de baixa renda, com preços subsidiados.

O empreendimento foi planejado para oferecer segurança, inclusão e qualidade de vida, contando com áreas de convivência, salão multiuso, capela, elevador, corredores amplos e salões comerciais que auxiliam na manutenção do condomínio. O projeto também recebeu suporte internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), reforçando sua relevância e inovação.

Um marco na regularização fundiária

Outro projeto reconhecido foi a regularização fundiária da Comunidade Homex, uma das ocupações mais antigas e simbólicas de Campo Grande. Após quase uma década de luta, a comunidade, localizada no parcelamento Varandas do Campo II, no Bairro Centro-Oeste, Região Urbana do Anhanduizinho, teve seus imóveis regularizados, beneficiando mais de 4 mil pessoas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Emha conduziu todo o processo, desde o cadastramento e selagem das moradias até estudos técnicos de georreferenciamento, topografia e documentação. A regularização possibilitou que os moradores passassem a contar com infraestrutura básica como energia elétrica regular e o abastecimento de água tratada, promovendo cidadania e dignidade.

Histórico vencedor

Nos últimos anos, a Prefeitura vem acumulando reconhecimentos nacionais por seus programas e projetos habitacionais. Em 2021, recebeu o Selo de Mérito pelo projeto-piloto no Parque dos Sabiás; em 2022, venceu pelo reassentamento da Comunidade Indígena Estrela da Manhã, o microcrédito inovador Credihabita e mais de 5 mil regularizações pela iniciativa Regulariza Campo Grande; em 2023, foi premiada pelo Recomeçar Moradia; e em 2024, pelo reassentamento das 181 famílias da Comunidade Mandela.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com esse histórico vencedor, a habitação de interesse social de Campo Grande se consolida como referência nacional em soluções habitacionais que aliam justiça social, inovação e respeito à dignidade humana. Demonstrando que é possível transformar políticas públicas em resultados concretos, capazes de mudar a realidade de milhares de famílias e projetar a Capital como exemplo para todo o país.