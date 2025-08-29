Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende, em flagrante, apontado por violência doméstica em Ribas do Rio Pardo

No final da tarde desta quinta-feira (28), a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais ...

29/08/2025 16h29
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

No final da tarde desta quinta-feira (28), a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu em flagrante A.D.B., de 25 anos, suspeito de violência doméstica.

A ação teve início após comunicação do Hospital Municipal informando a entrada de uma vítima de agressão. No local, os investigadores ouviram os relatos da vítima e de sua mãe. A vítima contou que estava em casa com o filho de quatro anos, quando seu convivente chegou e, após desconfiar de uma suposta conversa dela com outro homem, iniciou uma série de agressões.

Segundo a vítima, o autor praticou esganadura, quebrou seu celular, a xingou com palavras de baixo calão e ainda a ameaçou de morte. Em seguida, também teria ameaçado a mãe da vítima, dizendo que iria “cortar o pescoço” das duas.

Diante da gravidade dos fatos, os policiais civis do SIG localizaram o suspeito em sua residência e o conduziram à Delegacia de Polícia.

A investigação ainda apurará outras circunstâncias da relação, uma vez que o autor convive com a vítima desde quando ela possuía doze anos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em ação conjunta, Polícia Civil e Guarda Municipal apreendem quase meia tonelada de drogas em Campo Grande
Setembro inicia com diversas atividades na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Agenda: Setembro inicia com debates, solenidade e evento que alavanca economia
Deputado Caravina é homenageado com título de Cidadão Três-Lagoense
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
34°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 18°
32°

Sensação

2.46 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 19 minutos Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
Há 19 minutos População tem acesso em tempo real à média de espera e escala médica na urgência
Há 19 minutos Polícia Civil prende, em flagrante, apontado por violência doméstica em Ribas do Rio Pardo
Há 1 hora Nioaque recebe novos policiais para reforço da segurança pública
Há 2 horas Em ação conjunta, Polícia Civil e Guarda Municipal apreendem quase meia tonelada de drogas em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
3
Há 6 dias Campanha de vacinação contra o sarampo já começou em Nioaque
4
Há 4 dias Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
5
Há 3 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados