Polícia Civil prende, em flagrante, apontado por violência doméstica em Ribas do Rio Pardo

No final da tarde desta quinta-feira (28), a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu em flagrante A.D.B., de 25 anos, suspeito de violência doméstica.

A ação teve início após comunicação do Hospital Municipal informando a entrada de uma vítima de agressão. No local, os investigadores ouviram os relatos da vítima e de sua mãe. A vítima contou que estava em casa com o filho de quatro anos, quando seu convivente chegou e, após desconfiar de uma suposta conversa dela com outro homem, iniciou uma série de agressões.

Segundo a vítima, o autor praticou esganadura, quebrou seu celular, a xingou com palavras de baixo calão e ainda a ameaçou de morte. Em seguida, também teria ameaçado a mãe da vítima, dizendo que iria “cortar o pescoço” das duas.

Diante da gravidade dos fatos, os policiais civis do SIG localizaram o suspeito em sua residência e o conduziram à Delegacia de Polícia.

A investigação ainda apurará outras circunstâncias da relação, uma vez que o autor convive com a vítima desde quando ela possuía doze anos.