Nioaque recebe novos policiais para reforço da segurança pública

A cidade de Nioaque apresentou nesta manhã (29), os novos policiais militares que passam a integrar o efetivo local: soldados Letícia, Hudson e R. Lemos. A solenidade, realizada com a presença de autoridades civis, militares, lideranças indígenas e representantes da sociedade civil, marcou o reforço da segurança pública no município e o compromisso das instituições em garantir tranquilidade à população.

O evento contou com a presença da secretária de Educação, Maria Solange de Cortes, do secretário de Obras, Jonas Martins, do secretário de Saúde, César Augusto, além do tenente-coronel Rusti e do subtenente Bosoni, da Polícia Militar Ambiental. Também participaram os ex-comandantes 1º Tenente Joirda e Tenente BM João Marcos de Souza, o representante da OAB, Dr. José Carlos de Lima Maitana, e lideranças indígenas como o cacique Marques Miranda, o senhor Elson e a senhora Cristina Andreia.

Durante os discursos, o presidente da Câmara Municipal, Reinaldo Garcia André, deu as boas-vindas aos novos soldados e destacou a relevância da segurança pública para a qualidade de vida da população, reafirmando o apoio do Legislativo às ações da Polícia Militar. A promotora de Justiça, Dra. Mariana Gomes, ressaltou a importância da chegada dos militares para a comarca e anunciou um novo procedimento que garante maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica: todas as ocorrências, mesmo sem boletim de ocorrência formal, serão comunicadas automaticamente ao CRAS e ao CREAS, com atuação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público.

O prefeito de Nioaque, André Bueno Guimarães Avelar, destacou que o município mantém baixos índices de violência, mas reconheceu a necessidade de reforço constante na segurança. Ele informou que o município aderiu ao programa “Protege”, em parceria com o Governo do Estado, voltado à proteção de mulheres em situação de violência doméstica, além de reforçar o apoio da Prefeitura às forças policiais.

Representantes dos comandos militares também se pronunciaram, ressaltando a importância do planejamento estratégico, da união entre Prefeitura, comunidade e forças de segurança, e de programas voltados à proteção das mulheres, como o “Mulher Segura”.

A apresentação dos novos soldados simboliza o fortalecimento da Polícia Militar em Nioaque e a união de esforços entre diferentes instituições em prol da segurança pública, reforçando o compromisso de garantir mais proteção e qualidade de vida à população.