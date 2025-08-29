Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Efetivo

Nioaque recebe novos policiais para reforço da segurança pública

O prefeito de Nioaque, André Bueno Guimarães Avelar, destacou que o município mantém baixos índices de violência, mas reconheceu a necessidade de reforço constante na segurança

29/08/2025 15h28
Por: Gabriela Rufino
Camila Mendes Aivi
Camila Mendes Aivi

A cidade de Nioaque apresentou nesta manhã (29), os novos policiais militares que passam a integrar o efetivo local: soldados Letícia, Hudson e R. Lemos. A solenidade, realizada com a presença de autoridades civis, militares, lideranças indígenas e representantes da sociedade civil, marcou o reforço da segurança pública no município e o compromisso das instituições em garantir tranquilidade à população.

O evento contou com a presença da secretária de Educação, Maria Solange de Cortes, do secretário de Obras, Jonas Martins, do secretário de Saúde, César Augusto, além do tenente-coronel Rusti e do subtenente Bosoni, da Polícia Militar Ambiental. Também participaram os ex-comandantes 1º Tenente Joirda e Tenente BM João Marcos de Souza, o representante da OAB, Dr. José Carlos de Lima Maitana, e lideranças indígenas como o cacique Marques Miranda, o senhor Elson e a senhora Cristina Andreia.

Durante os discursos, o presidente da Câmara Municipal, Reinaldo Garcia André, deu as boas-vindas aos novos soldados e destacou a relevância da segurança pública para a qualidade de vida da população, reafirmando o apoio do Legislativo às ações da Polícia Militar. A promotora de Justiça, Dra. Mariana Gomes, ressaltou a importância da chegada dos militares para a comarca e anunciou um novo procedimento que garante maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica: todas as ocorrências, mesmo sem boletim de ocorrência formal, serão comunicadas automaticamente ao CRAS e ao CREAS, com atuação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público.

O prefeito de Nioaque, André Bueno Guimarães Avelar, destacou que o município mantém baixos índices de violência, mas reconheceu a necessidade de reforço constante na segurança. Ele informou que o município aderiu ao programa “Protege”, em parceria com o Governo do Estado, voltado à proteção de mulheres em situação de violência doméstica, além de reforçar o apoio da Prefeitura às forças policiais.

Representantes dos comandos militares também se pronunciaram, ressaltando a importância do planejamento estratégico, da união entre Prefeitura, comunidade e forças de segurança, e de programas voltados à proteção das mulheres, como o “Mulher Segura”.

A apresentação dos novos soldados simboliza o fortalecimento da Polícia Militar em Nioaque e a união de esforços entre diferentes instituições em prol da segurança pública, reforçando o compromisso de garantir mais proteção e qualidade de vida à população.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Caminhonete de empresa de Maracaju se envolve em acidente em Nioaque - (Foto: Imagem meramente ilustrativa) Caminhonete de Maracaju é atingida em cruzamento no centro de Nioaque
Reprodução/Diário Online Chocante em Corumbá: Mulher é encontrada morta com saco nas pernas e sinais de facadas
Artista é agredido após beijo com rapaz em Campo Grande (MS). Crédito: TeatrineTV Violência no centro: Gangue homofobica agride artista após beijo em CG
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
34°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 18°
32°

Sensação

2.46 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 18 minutos Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
Há 18 minutos População tem acesso em tempo real à média de espera e escala médica na urgência
Há 19 minutos Polícia Civil prende, em flagrante, apontado por violência doméstica em Ribas do Rio Pardo
Há 1 hora Nioaque recebe novos policiais para reforço da segurança pública
Há 2 horas Em ação conjunta, Polícia Civil e Guarda Municipal apreendem quase meia tonelada de drogas em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
3
Há 6 dias Campanha de vacinação contra o sarampo já começou em Nioaque
4
Há 4 dias Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
5
Há 3 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados