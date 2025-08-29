Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Em ação conjunta, Polícia Civil e Guarda Municipal apreendem quase meia tonelada de drogas em Campo Grande

Em ação conjunta, Polícia Civil e Guarda Municipal apreendem quase meia tonelada de drogas em Campo Grande

29/08/2025 15h15
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 Uma ação conjunta entre a Guarda Civil Metropolitana (ROMU) e a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) resultou na apreensão de 476,8 quilos de drogas em Campo Grande.

Duas pessoas foram na ação que ocorreu em uma casa no bairro Guanandi. Dentro do imóvel foram encontrados diversos tabletes de entorpecentes além de balanças de precisão e outros petrechos para a separação e embalagem da droga. Uma motocicleta também foi apreendida.

Os presos e o material foram encaminhados para a DENAR, onde o caso foi registrado para a lavratura do flagrante.

