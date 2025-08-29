Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Agenda: Setembro inicia com debates, solenidade e evento que alavanca economia

Na primeira semana de setembro, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na semana entre 31 de agosto e 6 de setembro, há ...

29/08/2025 15h15
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Setembro inicia com diversas atividades na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Setembro inicia com diversas atividades na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Na primeira semana de setembro, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na semana entre 31 de agosto e 6 de setembro, há debates, lançamento de evento estadual, curso de Libras, sessões e a reunião da CCJR previstos na agenda da Casa de Leis. Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9, no Jardim Veraneio 

Segunda-feira (1º)

O Plenário Júlio Maia abriga o primeiro evento da semana. Será o lançamento da Semana do Pescado, a partir das 9h, por proposição da deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa. 

A tarde acontece o Curso de Libras, na Sala Multiuso. A aula começa às 14h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS, todas as segundas-feiras com a duração de 2h cada tarde, até o dia 10 de novembro, sendo ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira (2)

Na terça-feira (2), o Plenário Júlio Maia abriga um debate a partir das 14h. Por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), vice-presidente da ALEMS, haverá uma discussão sobre o projeto de lei que tem a finalidade de instituir a Juruva como ave-símbolo nos domínios da mata atlântica em território sul-mato-grossense.

Quarta-feira (3)

As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontece às quartas-feiras, a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Também na quarta-feira acontece, no período vespertino, a partir das 14h, no Plenário Júlio Maia, a sessão solene em alusão ao Dia Estadual da Educação Superior em Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 5.040, de 21 de agosto de 2017. A proposição é do deputado Junior Mochi.

Sessões

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.  

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente  por este link.   

Fique por dentro

Acompanhe a divulgação completa pelas redes sociais oficiais no  Facebook Instagram X  e  Youtube . O evento terá a cobertura completa pelo  Portal da ALEMS , onde você também encontrará a galeria de imagens. Informações sobre esse e outros eventos ainda pelos canais 7.2, sinal aberto da TV ALEMS, e no canal 9 da Claro NET TV, e ainda no link  TV ALEMS , sinal aberto da Rádio ALEMS na FM 105.5, ou no link  Rádio ALEMS

