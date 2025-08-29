Agenda: Setembro inicia com debates, solenidade e evento que alavanca economia

Na primeira semana de setembro, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na semana entre 31 de agosto e 6 de setembro, há debates, lançamento de evento estadual, curso de Libras, sessões e a reunião da CCJR previstos na agenda da Casa de Leis. Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9, no Jardim Veraneio

Segunda-feira (1º)

O Plenário Júlio Maia abriga o primeiro evento da semana. Será o lançamento da Semana do Pescado, a partir das 9h, por proposição da deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa.

A tarde acontece o Curso de Libras, na Sala Multiuso. A aula começa às 14h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS, todas as segundas-feiras com a duração de 2h cada tarde, até o dia 10 de novembro, sendo ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira (2)

Na terça-feira (2), o Plenário Júlio Maia abriga um debate a partir das 14h. Por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), vice-presidente da ALEMS, haverá uma discussão sobre o projeto de lei que tem a finalidade de instituir a Juruva como ave-símbolo nos domínios da mata atlântica em território sul-mato-grossense.

Quarta-feira (3)

As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontece às quartas-feiras, a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Também na quarta-feira acontece, no período vespertino, a partir das 14h, no Plenário Júlio Maia, a sessão solene em alusão ao Dia Estadual da Educação Superior em Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 5.040, de 21 de agosto de 2017. A proposição é do deputado Junior Mochi.

Sessões

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

