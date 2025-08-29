Whats

Legislativo - MS

Deputado Caravina é homenageado com título de Cidadão Três-Lagoense

O deputado estadual Caravina recebeu, na noite desta quinta-feira (28), o título de Cidadão Três-Lagoense em sessão solene realizada na Câmara Muni...

29/08/2025 14h11
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Caravina recebeu, na noite desta quinta-feira (28), o título de Cidadão Três-Lagoense em sessão solene realizada na Câmara Municipal. A honraria, proposta pelo vereador Mário Grespan e aprovada por unanimidade, foi entregue em reconhecimento ao trabalho realizado pelo parlamentar em favor do município e de toda a região.

Caravina destacou a emoção em se tornar oficialmente cidadão três-lagoense e reafirmou seu vínculo com a cidade. “É uma alegria receber essa honraria. Recebo com gratidão e responsabilidade, renovando meu compromisso com Três Lagoas e com sua gente”, afirmou o deputado durante a cerimônia.

A atuação do parlamentar tem se consolidado pelo forte foco municipalista, com investimentos e políticas públicas que chegam a diversas regiões do Estado. Em Três Lagoas, Caravina viabilizou, em parceria com a senadora Soraya Thronicke, o repasse de R$ 1 milhão para a Saúde, além de destinar R$ 140 mil para a climatização da Escola Estadual João Dantas e R$ 60 mil ao Lar do Idoso. Outro marco importante foi a aprovação da lei que institui o Vale da Celulose, valorizando a cadeia produtiva do setor que tem em Três Lagoas um dos maiores polos industriais do país.

A sessão solene contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, familiares, amigos e representantes da sociedade civil, que celebraram a entrega da honraria e ressaltaram a importância da atuação do parlamentar para o desenvolvimento do município.

Para Caravina, o título é mais do que um reconhecimento: é um incentivo para seguir trabalhando com seriedade e dedicação. “Essa homenagem representa o carinho da cidade e reforça meu compromisso de lutar por melhorias que impactem diretamente a vida das pessoas, fortalecendo Três Lagoas e todo o estado”, concluiu.

