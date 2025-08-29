Whats

Aniversário
PM - MS

Polícia Militar contém indivíduo armado com vidro e ameaçando populares em Corumbá

Na tarde de terça-feira, 26 de agosto de 2025, entre 14h08 e 14h10, uma equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada via Copom para ate...

29/08/2025 14h11
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde de terça-feira, 26 de agosto de 2025, entre 14h08 e 14h10, uma equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada via Copom para atender diversas solicitações de populares na Rua Cuiabá, nº 835, em Corumbá. Segundo as denúncias, um indivíduo trajando camisa de time estaria portando um pedaço de vidro ou faca e ameaçando pessoas nas proximidades do Bar Tradição.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou se esconder dentro do estabelecimento e, em seguida, empreendeu fuga. O acompanhamento policial seguiu pela Rua Cuiabá até a Rua Frei Mariano, onde o homem, já conhecido das guarnições por seu comportamento agressivo, continuou a resistir.

Nas proximidades da Rua Frei Mariano com a Rua Dom Aquino, em frente a uma farmácia, os policiais conseguiram conter o suspeito, que desobedecia às ordens de parada e chegou a afirmar em tom de desafio que não seria preso. Ao avançar contra a equipe, foi necessário o uso da arma de eletrochoque (Taser 7) para sua contenção.

O indivíduo sofreu pequenas lesões na panturrilha esquerda e nas costas, decorrentes do acionamento do equipamento não letal. Ele recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais resguardados e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça que atua com firmeza no enfrentamento de indivíduos violentos e no resguardo da segurança da população.

