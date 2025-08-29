Whats

Aniversário
PM - MS

Polícia Militar realiza palestra educativa na Escola Nelson Mangabeira em Ladário

Na tarde de28 de agosto de 2025, o 6º Batalhão de Polícia Militar, por meio da equipe composta peloSargento Gerson e Sargento Cesar, realizou mais ...

29/08/2025 14h11
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde de28 de agosto de 2025, o 6º Batalhão de Polícia Militar, por meio da equipe composta peloSargento Gerson e Sargento Cesar, realizou mais umapalestra educativa de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, desta vez naEscola Municipal Nelson Mangabeira, emLadário.

A atividade, realizada no período vespertino, alcançou48 alunos, que receberam informações sobre os direitos garantidos pelaLei Maria da Penha, canais de denúncia, medidas de autoproteção e a importância do respeito mútuo para a construção de uma sociedade mais justa e segura.

A ação integra aOperação Shamar 2025e a campanhaAgosto Lilás, reforçando o compromisso da Polícia Militar em atuar não apenas na repressão, mas também naeducação preventiva, aproximando a instituição da comunidade escolar e fortalecendo a cultura de paz.

Nenhum
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
