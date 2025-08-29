Whats

PM - MS

Polícia Militar apreende quase 69 kg de cocaína e prende mulher por tráfico internacional em Corumbá

Na manhã de quarta-feira, 27 de agosto de 2025, por volta das 7h, durante rondas ostensivas da Força Tática, policiais militares abordaram um veícu...

29/08/2025 13h06
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na manhã de quarta-feira, 27 de agosto de 2025, por volta das 7h, durante rondas ostensivas da Força Tática, policiais militares abordaram um veículo de placa boliviana estacionado na Rua Dom Aquino, nas proximidades do Cemitério Santa Cruz, região central de Corumbá.

A passageira do automóvel demonstrou comportamento suspeito, tentando se esconder e apresentando nervosismo diante da aproximação da viatura. Durante a abordagem, foi visualizado um tablete de cor escura envolto em fita vermelha sob o banco do motorista. Questionada, a mulher confessou estar transportando entorpecentes e que aguardava um indivíduo não identificado que buscaria o veículo.

Em busca minuciosa no automóvel, foram encontrados 59 tabletes (invólucro preto) e 06 tabletes (invólucro laranja) de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 68,8 kg da droga, ocultados sob os bancos dianteiros e no porta-malas.

A mulher relatou que havia saído de Puerto Quijarro, na Bolívia, e que receberia a quantia de R$ 50,00 por tablete transportado. Ela informou ainda que havia recebido instruções para aguardar em frente ao cemitério pelo responsável que retiraria a carga ilícita.

A autora foi informada de seus direitos constitucionais e presa pelo crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06). Ela foi conduzida, juntamente com o material apreendido e o veículo, à Delegacia de Polícia Federal de Corumbá para as providências legais.

A Polícia Militar ressalta que segue atuando com firmeza no enfrentamento ao tráfico internacional de drogas na fronteira, intensificando as fiscalizações e reforçando a segurança da população sul-mato-grossense.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
