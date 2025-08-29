Polícia Militar apreende combustível de origem estrangeira em Corumbá

Na noite dequarta-feira, 27 de agosto de 2025, entre 21h28 e 21h31, uma equipe deForça Tática da Polícia Militarrealizou a apreensão de aproximadamente150 litros de combustível de origem estrangeira, durante abordagem a um veículo de placas bolivianas naRua República do Paraguai, em Corumbá.

A equipe policial localizoutrês galões de 50 litros cadano interior do veículo, caracterizando transporte irregular. A condutora permaneceu em silêncio diante do questionamento dos militares. Os demais ocupantes foram liberados no local, mas solicitaram acompanhar a motorista durante os procedimentos.

Diante dos fatos, a condutora foi encaminhada para a autoridade competente e o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça que mantémações de fiscalização e combate ao contrabando e descaminho na região de fronteira, garantindo a ordem pública e a segurança da população.