Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar apreende combustível de origem estrangeira em Corumbá

Na noite dequarta-feira, 27 de agosto de 2025, entre 21h28 e 21h31, uma equipe deForça Tática da Polícia Militarrealizou a apreensão de aproximadam...

29/08/2025 13h06
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na noite dequarta-feira, 27 de agosto de 2025, entre 21h28 e 21h31, uma equipe deForça Tática da Polícia Militarrealizou a apreensão de aproximadamente150 litros de combustível de origem estrangeira, durante abordagem a um veículo de placas bolivianas naRua República do Paraguai, em Corumbá.

A equipe policial localizoutrês galões de 50 litros cadano interior do veículo, caracterizando transporte irregular. A condutora permaneceu em silêncio diante do questionamento dos militares. Os demais ocupantes foram liberados no local, mas solicitaram acompanhar a motorista durante os procedimentos.

Diante dos fatos, a condutora foi encaminhada para a autoridade competente e o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça que mantémações de fiscalização e combate ao contrabando e descaminho na região de fronteira, garantindo a ordem pública e a segurança da população.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende quase 69 kg de cocaína e prende mulher por tráfico internacional em Corumbá
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Suspeito de agredir e atear fogo em casa da companheira é preso por policiais civis em Três Lagoas
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra acusado de feminicídio ocorrido em Alcinópiolis
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
34°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 18°
32°

Sensação

2.59 km/h

Vento

24%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 53 minutos Polícia Militar apreende quase 69 kg de cocaína e prende mulher por tráfico internacional em Corumbá
Há 53 minutos Polícia Militar apreende combustível de origem estrangeira em Corumbá
Há 53 minutos Comissão aprova exigência de informação sobre padrão de segurança de box de banheiro
Há 2 horas Proposta orçamentária de 2026 chega ao Congresso até domingo
Há 2 horas Suspeito de agredir e atear fogo em casa da companheira é preso por policiais civis em Três Lagoas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
3
Há 6 dias Campanha de vacinação contra o sarampo já começou em Nioaque
4
Há 4 dias Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
5
Há 3 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados