Suspeito de agredir e atear fogo em casa da companheira é preso por policiais civis em Três Lagoas

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas prendeu C.A.S.R., de 41 anos, após o mesmo ter agredido a companheira, de 41 anos e ateado fogo na residência do casal. A prisão foi realizada como parte da Operação Shamar, que visa combater a violência doméstica.
A equipe policial agiu imediatamente após o registro da ocorrência, quando a vítima informou que havia sido agredida e teve a casa totalmente destruída pelo fogo. Com base nas informações, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender o agressor.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas para as providências cabíveis.
