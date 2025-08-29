Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra acusado de feminicídio ocorrido em Alcinópiolis

A 1ª Delegacia de Polícia de Coxim, deu cumprimento na manhã desta quinta-feira (28) ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de L.A.F....

29/08/2025 12h02
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A 1ª Delegacia de Polícia de Coxim, deu cumprimento na manhã desta quinta-feira (28) ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de L.A.F., de 60 anos, no bairro Mendes Mourão, em Coxim.

A ordem judicial foi decretada pela juíza, que revogou a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico anteriormente concedidos ao investigado, após constatação de suposta manobra defensiva que resultou no adiamento do júri popular marcado para esta data.

L.A. F. é apontado como autor do homicídio que vitimou sua esposa, D.J.A.F., de 56 anos, ocorrido em 2023, em uma fazenda localizada na zona rural de Alcinópolis. A vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, um próximo à orelha e outro no pescoço. Conforme apurado, o crime teria sido motivado pelo desejo da vítima de se separar do autor, com quem conviveu por cerca de 30 anos.

Na ocasião do crime, o investigado ligou para o filho informando ter cometido uma “besteira”. Ao chegar à propriedade, o rapaz encontrou a mãe já sem vida e uma arma de fogo sobre a mesa. Durante as investigações, a Polícia Civil também localizou um arsenal pertencente ao suspeito na residência do casal.

Após a formalização dos procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim, onde permanecerá à disposição da Justiça. Um novo julgamento será designado nos próximos dias.

