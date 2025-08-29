Whats

Polícia Civil - MS

Policiais civis capturam foragido da justiça em Itaquiraí

A Delegacia de Polícia de Itaquiraí efetuou, nesta quinta-feira (28), a prisão de F.S.V., de 33 anos, que se encontrava foragido da Justiça em razã...

29/08/2025 10h55
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia de Itaquiraí efetuou, nesta quinta-feira (28), a prisão de F.S.V., de 33 anos, que se encontrava foragido da Justiça em razão de regressão cautelar de regime, determinada judicialmente no âmbito de execução penal.

Fernando responde por crime previsto no artigo 157 do Código Penal (roubo), e teve a regressão decretada após descumprimento das condições impostas ao regime anterior. Desde então, encontrava-se em situação de fuga, sendo alvo de diligências por parte da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG).

O indivíduo foi localizado e capturado enquanto transitava em via pública, no centro da cidade de Itaquiraí. A ação rápida e eficiente garantiu o cumprimento da ordem judicial e reforça o compromisso da Polícia Civil com a aplicação da lei e a segurança da população.

O preso permanece custodiado na unidade policial de Itaquiraí, à disposição do Poder Judiciário.

