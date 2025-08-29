Com investimento do Governo de MS, Hospital de Câncer Alfredo Abrão inaugura 4º andar da Unidade III

Nova ala oferece mais 32 leitos modernos e fortalece o atendimento oncológico no Estado

O Governo do Estado de MS e o HCAA (Hospital de Câncer de Campo Grande), referência no tratamento oncológico do Mato Grosso do Sul, inauguram na próxima segunda-feira (1º de setembro), às 8h, o 4º andar da Unidade III – Nelson Buainain, mais um marco na luta contra o câncer no Estado.

A nova ala contará com 32 leitos modernos, totalmente equipados e projetados para oferecer conforto, dignidade e atendimento humanizado aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Este avanço reforça o compromisso do HCAA com a excelência na assistência oncológica, proporcionando um espaço acolhedor e preparado para atender com qualidade superior cada pessoa que enfrenta o tratamento.

A finalização do 4ºandar foi viabilizada com o investimento de R$ 1,2 milhão do Governo do Estado. Com os novos leitos, somados aos 32 já inaugurados em dezembro de 2024, o HCAA amplia sua capacidade para 124 leitos — incluindo enfermarias, UTI e leitos-dia, sendo: 55 já habilitados SUS, 9 particulares e os 60 novos disponíveis ao SUS.

O novo pavimento já está pronto para uso, com parte do mobiliário adquirido com recursos remanescentes de bazares da Receita Federal.

A administração do hospital já está em tratativas com os órgãos públicos para viabilizar o financiamento dos recursos necessários à expansão dos atendimentos, de forma a assegurar que os pacientes possam utilizar os novos leitos disponíveis em sua totalidade, ampliando o cuidado especializado e de alta qualidade oferecido pela instituição.

Para a presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, a inauguração representa um divisor de águas na história da oncologia sul-mato-grossense.

“Este novo espaço simboliza o nosso compromisso inabalável com a vida. É um ambiente moderno, equipado, um SUS com qualidade de particular, e, acima de tudo, humanizado, que reflete o padrão de excelência que os nossos pacientes merecem. Cada leito inaugurado representa mais dignidade e mais esperança para quem luta contra o câncer. Agradecemos ao Governo do Estado, à Prefeitura e a todos os parceiros que, juntos, nos ajudam a salvar vidas todos os dias”, destacou.

“Uma política de saúde em oncologia deve prever não só unidades hospitalares providas adequadamente para tratar os casos diagnosticados, mas também uma estratégia bem definida de prevenção e diagnóstico precoce, que são fundamentais para se avaliar o grau de maturidade de uma sociedade no enfrentamento das doenças crônico degenerativas, entre elas o câncer. Neste momento, avançamos mais um passo na melhoria da unidade hospitalar, mas ainda temos muito trabalho a fazer", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Sobre o HCAA

O Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão é uma instituição privada filantrópica, referência em oncologia no Mato Grosso do Sul, responsável por 72% dos atendimentos oncológicos do Estado. Isso significa que, de cada 10 pacientes com câncer atendidos pelo SUS, 7 são tratados no HCAA.

Com uma média de 17 mil procedimentos por mês e 224.729 atendimentos realizados apenas em 2024, o hospital é reconhecido pela excelência, tecnologia e atendimento humanizado. Desde sua fundação, em 1995, pela Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul, o HCAA carrega uma história marcada pela solidariedade, dedicação e união de pessoas comprometidas com um único propósito: salvar vidas.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Serviço Pauta: Inauguração do 4º andar Unidade Nelson Buainain

Cerimônia: 01/09/25, às 8h

Local: Ambulatório-Hospital de Câncer de Campo Grande –Alfredo Abrão. Rua Marechal Rondon, 1053.

Comunicação SES

*com informações do HCAA

Fotos: HCAA