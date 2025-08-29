Whats

Mato Grosso do Sul

Glória, atendente virtual do Detran-MS, começa a enviar mensagens proativas ao cidadão no WhatsApp

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) amplia as funcionalidades da assistente virtual Glória, que agora também pass...

29/08/2025 08h48
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) amplia as funcionalidades da assistente virtual Glória, que agora também passa a enviar mensagens diretamente aos cidadãos pelo WhatsApp. A novidade tem como objetivo garantir que motoristas e proprietários de veículos não percam prazos importantes relacionados a licenciamento, infrações e outros serviços do órgão.

>No primeiro contato, Glória se apresenta
>No primeiro contato, Glória se apresenta

Até então, a Glória atuava apenas de forma reativa, ou seja, se comunicava a partir do recebimento da mensagem do cidadão, respondendo dúvidas e solicitações dos usuários.

Com a nova etapa, o atendimento passa a ser também proativo, com a Glória iniciando uma conversa, agindo de forma antecipada para alertar sobre temas pertinentes ao condutor ou proprietário.

Nesta quinta-feira (28) a Glória fez o 'envio teste' para um grupo controlado de pessoas.

Na mensagem a atendente virtual se apresenta, orienta o cidadão a salvar o número para falar com o Detran-MS “garantindo segurança no envio e recebimento de dados, evitando fraudes e agilizando a gestão do seu veículo e CNH”.

Esse mesmo conteúdo já será enviado para a população nos próximos dias.

As mensagens são encaminhadas exclusivamente para cidadãos que já interagiram com a atendente, salvaram o número (67) 3368-0500 em seus contatos ou que mantêm o telefone atualizado no Portal de Serviços Meu Detran.

Outro ponto importante é que todas comunicações são oficiais e identificadas pelo selo azul de verificação da Meta, o que assegura autenticidade e segurança.

>Diretor de Tecnologia da informação do Detran-MS, Robson Lui
>Diretor de Tecnologia da informação do Detran-MS, Robson Lui

“Estamos avançando para oferecer serviços cada vez mais digitais, seguros e próximos da realidade do cidadão. A Glória é parte fundamental desse processo de transformação, aproximando o Detran das pessoas com linguagem simples e atendimento eficiente. Essa atuação estratégica do nosso diretor-presidente, Rudel Trindade, está alinhada com o que prioriza o governador, Eduardo Riedel, de trabalhar com foco nas entregas ao cidadão”, afirma o Diretor de Tecnologia da Informação, Robson Lui.

Expansão do atendimento digital

Desde que entrou em operação, em maio de 2025, a Glória já se consolidou como um dos principais canais digitais do órgão. De lá pra cá a atendente virtual realiza cerca de 5 mil atendimentos por mês.

Além de avisos preventivos, a assistente virtual auxilia em consultas de pontuação da CNH, verifica débitos veiculares, infrações, e também direciona o cidadão para atendimento humanizado, para emissão de guias, agendamentos, e orientações diversas. A Glória está disponível 24h, e o atendimento humanizado funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Com a nova funcionalidade, o Detran-MS reforça seu compromisso com a digitalização de serviços, oferecendo soluções práticas, seguras e acessíveis para toda a população sul-mato-grossense.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS
Fotos: Rachid Waqued/Detran-MS

