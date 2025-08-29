Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul é destaque nacional em emprego e qualificação da mão de obra, aponta ranking CLP

Mato Grosso do Sul alcançou a 2ª posição nacional no pilar Capital Humano do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de ...

29/08/2025 07h41
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul alcançou a 2ª posição nacional no pilar Capital Humano do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e divulgado na quarta-feira (27). O avanço em relação ao ano passado (3º lugar) reforça o posicionamento do Estado como um dos mais preparados do país em produtividade, formalização do emprego e qualificação profissional.

De acordo com os indicadores do CLP, MS ocupa o 2º em produtividade do trabalho, 5º em formalidade e 6º em qualificação dos trabalhadores. Houve ainda progressos relevantes em indicadores de mercado, como a redução da desocupação de longo prazo, com ganho de 11 posições, e da subocupação por insuficiência de horas, que avançou quatro colocações.

O principal desafio segue sendo ampliar a proporção da população economicamente ativa com ensino superior, onde o Estado aparece na 20ª posição.

Esses números dialogam com os dados mais recentes do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que apontam Mato Grosso do Sul entre os estados com maior geração de empregos formais em 2024 e 2025.

Em julho de 2025, o saldo foi de mais de 3 mil novos postos de trabalho. No acumulado de janeiro a julho, o Estado abriu mais de 26,7 mil vagas com carteira assinada, crescimento de 4,2% em relação ao estoque do ano anterior.

>Governo de MS já ofertou mais de 250 mil vagas em qualificação para a população sul-mato-grossense, lembra o secretário-executivo Esaú Aguiar
>Governo de MS já ofertou mais de 250 mil vagas em qualificação para a população sul-mato-grossense, lembra o secretário-executivo Esaú Aguiar

Para o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar, o resultado apresentado no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 reflete o esforço integrado entre o Governo do Estado, por meio do MS Qualifica, Sequalit e Funtrab, juntamente com municípios e instituições do Sistema S.

“Quando o Governo traz a qualificação profissional como um pilar para a mobilidade social, fica claro que o seu indicador de retorno sobre os investimentos precisa ser analisado de forma ampliada e transversal. Diversos entes no Estado vêm trabalhando de forma coordenada para que as ações surtam um efeito positivo para a sociedade. Nessa gestão, em números aproximados, já foram ofertadas mais de 250 mil vagas em qualificação para a população sul-mato-grossense. Aqui, cabe uma atenção especial a todos os integrantes do Sistema S, que têm abraçado esse desafio, juntamente com o Governo, de promover a mobilidade social através do ensino profissional. E não deixar ninguém para trás”, destacou.

Esaú ressaltou ainda que o processo de industrialização em curso em Mato Grosso do Sul vem influenciando diretamente todos indicadores.

“A nossa maior atenção é direcionar os esforços e ações de qualificação para as demandas atuais e presentes que surgem com os novos empreendimentos. Também é muito interessante acompanhar o trabalho conjunto entre Estado e municípios, que estão cada vez mais identificando suas necessidades e promovendo as suas vocações econômicas como uma mola para o desenvolvimento regional, a promoção do emprego e melhoria de renda”, finalizou o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc.

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Glória, atendente virtual do Detran-MS, começa a enviar mensagens proativas ao cidadão no WhatsApp
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Módulo de Saúde do sistema prisional avança com reestruturação de serviços e otimização de atendimentos
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Polícia Científica leva palestra sobre violência doméstica a alunos em Dourados
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
28°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 18°
27°

Sensação

2.55 km/h

Vento

36%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Comissão aprova uso de imóveis recebidos pela União para reforma agrária e habitação popular
Há 1 hora Comissão aprova isenção de tarifas bancárias para contas de convênios com municípios
Há 2 horas Erros de refração são principal causa de deficiência visual infantil
Há 2 horas Com investimento do Governo de MS, Hospital de Câncer Alfredo Abrão inaugura 4º andar da Unidade III
Há 2 horas Glória, atendente virtual do Detran-MS, começa a enviar mensagens proativas ao cidadão no WhatsApp
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 7 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
3
Há 7 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
4
Há 6 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
5
Há 6 dias Campanha de vacinação contra o sarampo já começou em Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados