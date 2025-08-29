Módulo de Saúde do sistema prisional avança com reestruturação de serviços e otimização de atendimentos

O Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste, unidade da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), vem apresentando avanços expressivos na assistência aos custodiados, com atendimentos ampliados e maior qualidade nos serviços.

Graças a uma série de melhorias estratégicas, a unidade assistencial registrou 674 atendimentos em julho, superando a média mensal de 550 do primeiro semestre deste ano. Conforme os dados apresentados, no último mês, foram 523 atendimentos médicos e 141 odontológicos.

Do total, 76,96% foram do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), somando 511 consultas. O Ptran (Presídio de Trânsito) respondeu por 18,67% dos registros, com 124 atendimentos, enquanto o CTAL (Centro de Triagem Anísio Lima) concentrou 4,37%, equivalente a 29 internos.

>Mais de 600 atendimentos registrados em julho

O desempenho é resultado de aperfeiçoamentos físicos implementados, bem como da reorganização de processos internos, como um controle mais apurado na entrega de medicamentos, a implementação de registros em tempo real nos sistemas e a manutenção estrutural periódica do espaço.

De acordo com a diretora do Módulo de Saúde, Neide Aparecida Flores dos Santos Góes, o controle minucioso dos atendimentos se tornou uma ferramenta estratégica para a gestão, permitindo identificar polos de maior demanda, profissionais mais requisitados e necessidades recorrentes, o que favorece a distribuição equilibrada dos serviços entre as unidades prisionais.

Para a dirigente, o avanço também é um reflexo direto do esforço coletivo. “Muitos desafios foram superados, e cada passo só foi possível com dedicação, apoio e profissionalismo de todos os envolvidos, afirma.

>Avanços são reflexo direto do esforço coletivo, afirma diretora Neide Goes

A equipe é composta por diferentes profissionais, incluindo um psiquiatra, dois clínicos gerais, um odontólogo, um técnico de higiene bucal e um técnico de enfermagem. Além disso, outros dentistas, médicos e técnicos de enfermagem atuam diretamente nas unidades IPCG, PTRAN e CTAL, expandindo o alcance do Módulo.

“O trabalho desses profissionais, juntamente com o suporte das policiais penais, reforça a capacidade de resposta da equipe, que continua a se otimizar com o objetivo de manter a excelência na assistência à saúde dentro do sistema prisional”, explica Neide. “Com a reestruturação e a otimização contínua dos processos, a expectativa é de que os resultados sigam crescendo, consolidando o compromisso da Agepen com a qualidade do serviço”, complementa.

A assistência à saúde de custodiados da Agepen é coordenada pela Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Assistência à Saúde Prisional.

Comunicação Agepen