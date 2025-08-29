Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Com gestão rigorosa de resíduos, Hemosul é referência em sustentabilidade e segurança ambiental e do trabalho

A implementação de práticas seguras tem refletido diretamente na segurança no trabalho sem registro de acidentes relacionados ao manuseio de resídu...

29/08/2025 06h36
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A implementação de práticas seguras tem refletido diretamente na segurança no trabalho sem registro de acidentes relacionados ao manuseio de resíduos desde 2010.

A Rede Hemosul, por meio de seu programa de gestão ambiental, implementa um controle rigoroso e bem-sucedido sobre o manejo de resíduos para garantir a segurança dos colaboradores e doadores, bem como a conformidade com as normas ambientais. Medidas que consolidam a Rede Hemosul como referência em sustentabilidade e segurança ambiental e do trabalho entre as instituições públicas de Mato Grosso do Sul.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A implementação de práticas seguras tem refletido diretamente na segurança no trabalho. A Rede Hemosul não registra acidentes de trabalho relacionados ao manuseio de resíduos desde 2010. A gestão é monitorada por indicadores que medem a quantidade de resíduos gerados por bolsa de sangue coletada, o que permite um controle preciso e a otimização dos processos. Além disso, o programa se estende a todas as unidades da Rede Hemosul, garantindo um padrão uniforme de segurança em todo o Estado.

Práticas de excelência em gestão de resíduos e sustentabilidade

A Rede Hemosul segue uma série de normas e procedimentos para garantir a segurança e a sustentabilidade de suas operações. O programa é fundamentado no cumprimento das legislações vigentes, como a RDC 222/18 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A instituição mantém um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), revisado anualmente, e uma comissão dedicada para supervisionar as práticas. O Hemosul foca na minimização de resíduos e na implementação de procedimentos que protejam tanto o meio ambiente quanto seus colaboradores.

Entre as principais ações realizadas estão:

  • Capacitação constante:Funcionários e colaboradores são treinados em gestão ambiental e manuseio de resíduos.
  • Controle e monitoramento:A instituição realiza a pesagem diária dos resíduos (comuns, recicláveis, infectantes e químicos) e utiliza indicadores para acompanhar a eficiência da segregação.
  • Padronização:Lixeiras e carrinhos de coleta são padronizados e identificados para facilitar a separação correta.
  • Iniciativas sustentáveis:O programa "Troque seu Copo pela sua Caneca" visa reduzir o consumo de plástico.
  • Manutenção rigorosa:A rotina inclui controle de pragas, limpeza semestral da caixa d'água e monitoramento da água servida, além de verificações periódicas dos procedimentos de manejo de resíduos.

Para o descarte final, o Hemosul contrata empresas licenciadas para a coleta e o tratamento dos resíduos, garantindo que o processo seja feito de forma segura e responsável.

>Gerente de Gestão Ambiental do Hemosul, biólogo Júlio Santana.
>Gerente de Gestão Ambiental do Hemosul, biólogo Júlio Santana.

O Hemosul produz diferentes categorias de resíduos, incluindo comuns, recicláveis, infectantes, perfurocortantes e químicos. De acordo com o gerente de Gestão Ambiental da instituição, biólogo Júlio Santana, o planejamento abrange a correta segregação, coleta e descarte de todos os tipos de resíduos gerados.

>Fluxo de coleta e pesagem dos resíduos.
>Fluxo de coleta e pesagem dos resíduos.

“Toda a equipe de higienização e os colaboradores são continuamente treinados para a correta separação, garantindo que não haja misturas indevidas, como papel em lixo infectante. Essa separação é essencial não apenas para o meio ambiente e a saúde, mas também para a eficiência operacional, já que o descarte de resíduos especializados é feito por empresas terceirizadas e cobrado por peso”, explica Santana.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A coordenadora da Rede Hemosul, Marina Torres, destaca que o compromisso com a sustentabilidade é um pilar fundamental da operação do Hemocentro. “Nós consideramos de extrema importância cuidar dos resíduos que geramos, pois isso é fundamental para a sustentabilidade do nosso planeta. A Rede Hemosul realiza, desde 2002, a separação rigorosa de materiais, categorizando-os entre resíduos comuns, recicláveis e biológicos”, afirma Torres.

Resultados e iniciativas sustentáveis

O Hemosul não se limita à gestão de resíduos biológicos. A instituição também promove ativamente a redução de consumo. Uma das iniciativas mais bem-sucedidas é a campanha " ‘Troque seu Copo pela sua Caneca’ que resultou em uma economia de 90% na solicitação de copos plásticos descartáveis. Enquanto em 2023 foram utilizados 74.400 copos, em 2024 esse número caiu para 7.100.

Essas ações demonstram o compromisso da Rede Hemosul em ser um exemplo de sustentabilidade, protegendo o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de seus colaboradores e doadores, mantendo a excelência nos serviços prestados à população sul-mato-grossense.

Helton Davis, Comunicação SES
Fotos: Helton Davis

