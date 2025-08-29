Polícia Científica leva palestra sobre violência doméstica a alunos em Dourados

Ação integra campanha do Agosto Lilás e busca conscientizar estudantes sobre formas de agressão e canais de denúncia

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul realizou, na manhã desta quarta-feira (27), uma palestra educativa voltada para a prevenção à violência contra a mulher, na Escola Estadual Professor José Pereira Lins, em Dourados (a 225 km de Campo Grande). A atividade reuniu cerca de 250 estudantes do ensino fundamental II, médio regular e técnico.

A ação faz parte da campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante o encontro, os alunos receberam orientações sobre os tipos de violência previstos na legislação, o ciclo da violência doméstica e os principais canais de denúncia.

Dados do Painel de Monitoramento da Violência contra a Mulher, da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), foram apresentados à plateia como forma de contextualizar o cenário no estado. “Nosso objetivo é mostrar que a violência doméstica não se restringe apenas à agressão física. Existem outras formas, como a psicológica, moral, patrimonial e sexual. Reconhecer os sinais é fundamental para quebrar o ciclo e buscar ajuda”, afirmou a perita criminal Daiane Menezes.

A palestra abordou também o sinal de pedido de socorro feito com as mãos — gesto silencioso que indica que a mulher está em situação de risco — e o papel da Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande. Segundo a PCiMS (Polícia Científica de Mato Grosso do Sul), há um projeto em andamento para implantação de uma unidade da Casa em Dourados.

Ao final da atividade, os alunos participaram de uma dinâmica musical com a canção Triste, Louca ou Má, da banda Francisco, El Hombre, que fala sobre a ruptura com o ciclo de violência. A proposta foi estimular a reflexão e o diálogo sobre o tema.

Para Menezes, o trabalho com jovens é fundamental. “É essencial que os estudantes compreendam que existem serviços especializados e que a denúncia é um passo decisivo para salvar vidas.”

Além da parte educativa, a equipe também apresentou o trabalho pericial realizado pela Polícia Científica em casos de violência contra a mulher, incluindo feminicídios, e forneceu orientações sobre como acessar informações jurídicas e canais de apoio.

A iniciativa integra uma série de ações realizadas pela Polícia Científica no mês de agosto, com foco na prevenção e no fortalecimento da rede de proteção às vítimas de violência doméstica no Estado.

Maria Ester Rossoni, Comunicação PCi