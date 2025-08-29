Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Polícia Científica leva palestra sobre violência doméstica a alunos em Dourados

Ação integra campanha do Agosto Lilás e busca conscientizar estudantes sobre formas de agressão e canais de denúnciaA Polícia Científica de Mato Gr...

29/08/2025 06h36
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Ação integra campanha do Agosto Lilás e busca conscientizar estudantes sobre formas de agressão e canais de denúncia

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul realizou, na manhã desta quarta-feira (27), uma palestra educativa voltada para a prevenção à violência contra a mulher, na Escola Estadual Professor José Pereira Lins, em Dourados (a 225 km de Campo Grande). A atividade reuniu cerca de 250 estudantes do ensino fundamental II, médio regular e técnico.

A ação faz parte da campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante o encontro, os alunos receberam orientações sobre os tipos de violência previstos na legislação, o ciclo da violência doméstica e os principais canais de denúncia.

Dados do Painel de Monitoramento da Violência contra a Mulher, da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), foram apresentados à plateia como forma de contextualizar o cenário no estado. “Nosso objetivo é mostrar que a violência doméstica não se restringe apenas à agressão física. Existem outras formas, como a psicológica, moral, patrimonial e sexual. Reconhecer os sinais é fundamental para quebrar o ciclo e buscar ajuda”, afirmou a perita criminal Daiane Menezes.

A palestra abordou também o sinal de pedido de socorro feito com as mãos — gesto silencioso que indica que a mulher está em situação de risco — e o papel da Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande. Segundo a PCiMS (Polícia Científica de Mato Grosso do Sul), há um projeto em andamento para implantação de uma unidade da Casa em Dourados.

Ao final da atividade, os alunos participaram de uma dinâmica musical com a canção Triste, Louca ou Má, da banda Francisco, El Hombre, que fala sobre a ruptura com o ciclo de violência. A proposta foi estimular a reflexão e o diálogo sobre o tema.

Para Menezes, o trabalho com jovens é fundamental. “É essencial que os estudantes compreendam que existem serviços especializados e que a denúncia é um passo decisivo para salvar vidas.”

Além da parte educativa, a equipe também apresentou o trabalho pericial realizado pela Polícia Científica em casos de violência contra a mulher, incluindo feminicídios, e forneceu orientações sobre como acessar informações jurídicas e canais de apoio.

A iniciativa integra uma série de ações realizadas pela Polícia Científica no mês de agosto, com foco na prevenção e no fortalecimento da rede de proteção às vítimas de violência doméstica no Estado.

Maria Ester Rossoni, Comunicação PCi

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação Shamar – Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Três Lagoas
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Autor de sequestro, cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver morre em confronto com a Polícia Civil em Campo Grande
Norma publicada no Diário Oficial garante inclusão e assegura direitos a quem possui perda auditiva unilateral em Mato Grosso do Sul Projeto se torna lei e amplia direitos de pessoas com deficiência auditiva
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
17°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 18°
17°

Sensação

1.06 km/h

Vento

69%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 48 minutos Com gestão rigorosa de resíduos, Hemosul é referência em sustentabilidade e segurança ambiental e do trabalho
Há 48 minutos Polícia Científica leva palestra sobre violência doméstica a alunos em Dourados
Há 48 minutos Fundesporte promove 1º Treinamento Intensivo Paralímpico para atletas escolares
Há 2 horas Funsat oferece 1.838 vagas de emprego e ação itinerante do Emprega CG
Há 8 horas Em depoimento fechado, delegado falou durante cinco horas na CPMI do INSS
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 7 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
3
Há 7 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
4
Há 5 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
5
Há 4 dias Jovens de Nioaque alistados em 2025 precisam se apresentar ao Serviço Militar em setembro
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados