Fundesporte promove 1º Treinamento Intensivo Paralímpico para atletas escolares

Com o objetivo de fortalecer a integração, a preparação e a capacitação da delegação sul-mato-grossense que participará das Paralimpíadas Escolares – etapa nacional, será realizado o 1º Treinamento Intensivo Paralímpico entre os dias 29 a 31 de agosto, em Campo Grande.

A ação é inédita e visa preparar os estudantes-atletas para a competição nacional prevista para ocorrer de 17 a 29 de novembro, em São Paulo (SP).

Ao todo, são mais 160 participantes, entre atletas, técnicos, membros de staff e dirigentes, envolvidos nos treinamentos, representando mais de 17 municípios do Estado. As modalidades contempladas são: atletismo, bocha, futebol PC, goalball, judô, halterofilismo, natação, parabadminton e tênis de mesa.

O treinamento terá continuidade em uma segunda etapa, de 3 a 5 de outubro, pouco antes da competição nacional. Além dos treinos, a programação contará com palestras especiais voltadas a atletas e técnicos.

No dia 29 de agosto, a psicóloga Mariane Souza Silva falará sobre “Aspectos Psicológicos Pré-Competição”, direcionado aos estudantes-atletas. Já o professor doutor Joel Saraiva Ferreira abordará o tema “Periodização de Treinamento”, destinado aos técnicos. Ambas as palestras ocorrerão às 18h30, no Hotel Internacional, que fica localizado na R. Alan Kardec, 245, Amambai.

Segundo Leandro Ferreira da Fonseca, diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva, a ação é fundamental para integrar as equipes e oferecer um treinamento mais estruturado.

“Essa primeira Semana Intensiva de Treinamento surge a partir da análise dos atletas e da comissão técnica da nossa delegação, com o objetivo de dar um verdadeiro senso de equipe para disputar a Paralimpíadas Escolares – etapa nacional. É uma iniciativa inovadora, sendo o primeiro estado a realizar esse tipo de ação, que concentra atletas e técnicos em um mesmo local, permitindo que eles treinem juntos, se familiarizem com o modelo de treinamento da delegação e conheçam os profissionais que os acompanharão nas Paralimpíadas Escolares.”

Ele também ressalta a inspiração nas etapas nacionais.

“O Comitê Paralímpico Brasileiro é uma referência mundial, realizando etapas de treinamento, concentrações, campings e cursos, garantindo maior representatividade do Brasil em competições internacionais. Estamos seguindo esse modelo aqui em Mato Grosso do Sul para fortalecer nossa delegação.”

O 1º Treinamento Intensivo Paralímpico é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Confira os locais e horários das modalidades

ATLETISMO E FUTEBOL PC

Data e Horário:

30/08 (Sábado): 8h às 11h e 13h às 16h

31/08 (Domingo): 8h às 10h30

Local: Parque Olímpico Ayrton Senna

Endereço: Rua Jornalista Valdir Lago, 512

BOCHA E TÊNIS DE MESA

Data e Horário:

30/08 (Sábado): 8h45 às 11h45 e 13h45 às 16h45

31/08 (Domingo): 8h45 às 11h15

Local: Escola Municipal Rafaela Abrão – CAIC

Endereço: R. Dr Ivan Hildebrand, Costa, 106

JUDÔ E GOALBALL

Data e Horário:

30/08 (Sábado): 8h às 11h e 13h às 16h

31/08 (Domingo): 8h às 10h30

Local: Instituto Sul Matogrossense para Cegos Florivaldo Vargas- ISMAC

Endereço: R. Vinte e Cinco de Dezembro, 262

NATAÇÃO

Data e Horário:

30/08 (Sábado): 8h às 11h e 13h às 16h

Local: Rádio Clube Cidade

Endereço: R. Barão do Rio Branco, 1924

HALTEROFILISMO

Data e Horário:

30/08 (Sábado): 8h às 11h e 13h às 16h

31/08 (Domingo): 8h às 10h30

Local: Rádio Clube Cidade

Endereço: R. Barão do Rio Branco, 1924

PARABADMINTON

Data e Horário:

30/08 (Sábado): 8h45 às 11h45 e 13h45 às 16h45

31/08 (Domingo): 8h45 às 11h15

Local: Centro de Referência de Esporte e Cultura (antiga Escola Estadual Riachuelo)

Endereço: R. Onze de Outubro, 220

Para mais informações, confira o boletim oficial:

Informativo – 1º Treinamento Intensivo Paralímpico

