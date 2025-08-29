Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Funsat oferece 1.838 vagas de emprego e ação itinerante do Emprega CG

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia nesta sexta-feira (29) um total de 1.838 vagas de emprego, distribuídas em 148 profissões e ofertada...

29/08/2025 05h30
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia nesta sexta-feira (29) um total de 1.838 vagas de emprego, distribuídas em 148 profissões e ofertadas por 204 empresas de Campo Grande. A data marca também a realização da 48ª edição do Emprega CG Itinerante, que leva atendimentos para a região do bairro Guanandi.

Entre os destaques do painel de vagas estão oportunidades para operador de caixa (246 postos), auxiliar de logística (94), auxiliar de limpeza (74), desossador (100), magarefe (50), auxiliar de cozinha (32), atendente de lojas e mercados (17), auxiliar nos serviços de alimentação (23), fiscal de prevenção de perdas (13) e pedreiro (5).

Do total, 1.137 vagas não exigem experiência, ampliando as chances de inserção para trabalhadores em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado. Entre elas estão funções como atendente de padaria, auxiliar técnico eletrônico, coletor de lixo, operador financeiro, repositor de mercadorias e servente de obras.

No atendimento exclusivo ao público PCD, estão disponíveis 11 vagas, com oportunidades para agente de saneamento (1), almoxarife (1), atendente de lojas (1), auxiliar de limpeza (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de escritório (1), empacotador à mão (2) e uma vaga para porteiro, na modalidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Emprega CG Itinerante – edição 48/2025

Das 8h às 12h, a Funsat promove a 48ª edição do Emprega CG Itinerante, no bairro Guanandi. A ação contará com a participação de sete empresas: Fort Atacadista, Supermercados Pires, RHF Talentos, Assaí Atacadista, Solurb, Tahto e Instituto Bittar.

Ao todo, serão ofertadas 300 vagas, distribuídas em 18 funções diferentes. Entre os cargos com processos seletivos previstos estão: assistente administrativo, auxiliar de estoque, operador de telemarketing, encarregado de loja, auxiliar contábil, vendedor interno e externo, conferente, operador de caixa, repositor, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, coletor, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza e jovem aprendiz.

As senhas para participação nas entrevistas serão distribuídas por ordem de chegada, diretamente com a equipe da Funsat no local.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Serviço

Emprega CG – Itinerante
Data: sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Horário: 8h às 12h
Local: Rua Dona Neta, 35 – Bairro Guanandi
Empresas participantes: Fort Atacadista, Supermercados Pires, RHF Talentos, Assaí Atacadista, Solurb, Tahto e Instituto Bittar
Vagas ofertadas: 300 em 18 funções

Atendimento Funsat
Endereço: Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória
Horário de funcionamento: 7h às 17h
Painel completo de vagas: www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas
Informações: (67) 4042-0585 / Ramal 5800
Instagram oficial: @funsat.cg

