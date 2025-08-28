Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Operação Shamar – Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, nesta quinta-feira (28), por meio de investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas, deu cumpri...

28/08/2025 21h57
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
A Polícia Civil de Três Lagoas, nesta quinta-feira (28), por meio de investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas, deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um homem de 38 anos de idade, suspeito do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, após reiteradas ameaças contra sua ex-companheira e familiares.

De acordo com o registro policial, a comunicante compareceu à delegacia relatando que sua filha, já amparada por medidas protetivas de urgência contra o investigado, continuava sendo perseguida e ameaçada.

Conforme apurado, o suspeito teria ido até a residência da vítima, invadido o quintal armado com uma faca e proferido diversas ameaças, como “vocês vão me pagar” e “sua mãe vai me pagar por essa separação”. Em seguida, o homem chegou a amarrar uma corda na calha da residência, afirmando que iria tirar a própria vida. Na ocasião, ao perceber a presença de testemunhas, fugiu do local.

Ainda segundo o relato, em outra oportunidade, a vítima buscou refúgio na casa da mãe. No entanto, novamente o investigado compareceu ao local e ameaçou ambas, dizendo: “você ainda me paga, você e sua filha”.

Diante dos fatos, a Delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, a fim de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário local, com parecer favorável do Ministério Público. O suspeito permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que o descumprimento de medidas protetivas é crime e que denúncias podem ser feitas diretamente à Delegacia de Atendimento à Mulher, pelo telefone 67-35219056 ou pelo 190 em situações de emergência.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
