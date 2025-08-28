Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Prefeitura promove palestra sobre inovação e tecnologia na gestão pública para servidores

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi), em parceria com o Senac Hub, promove no dia 4 ...

28/08/2025 20h52
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi), em parceria com o Senac Hub, promove no dia 4 de setembro (quinta-feira) a palestra “Inovação e Tecnologia na Gestão Pública”, voltada aos servidores municipais. O evento será realizado às 16h, no Senac Hub (Rua Francisco Cândido Xavier, 75), com entrada gratuita.

O objetivo da ação é promover a atualização e o desenvolvimento dos servidores em temas relacionados à inovação e tecnologia, com foco na modernização dos processos administrativos e na melhoria do atendimento à população.

“A capacitação dos servidores é fundamental para que a Prefeitura avance na construção de uma gestão mais moderna, eficiente e próxima do cidadão”, destaca a secretária municipal de Administração e Inovação, Andréa Alves.

A palestra será conduzida por Arthur Sanders, cientista de dados, arquiteto de soluções e gestor de inovação. Com formação em Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Machine Learning, ESG e Gestão da Inovação, Sanders possui ampla experiência como consultor e palestrante na área de inovação tecnológica, com mais de 50 projetos aprovados por órgãos nacionais e internacionais de fomento.

Entre suas áreas de atuação estão inteligência artificial aplicada à gestão pública e privada, cidades inteligentes, automação e sustentabilidade.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas de forma online, no link: https://bit.ly/PalestraeInovação .

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra uma arte gráfica com os dados do evento.

