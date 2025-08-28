Autor de sequestro, cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver morre em confronto com a Polícia Civil em Campo Grande

(67) 99142-9066
A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul localizou na manhã desta quinta-feira (28), Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos de idade, acusado de sequestro e cárcere privado; estupro de vulnerável; homicídio qualificado, vilipêndio a cadáver e ocultação de cadáver. Ele foi encontrado por uma equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI), na zona rural de Campo Grande, na saída para Rochedo.
Ao avistar os policiais, o indivíduo, que estava armado, atentou contra os policiais, houve confronto e o autor foi atingido. Ele chegou de ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Vila Almeida, mas foi à óbito.
Marcos é acusado de ter estuprado e matado uma menina de apenas seis anos de idade, na noite deseta quarta-feira (27). A vítima foi levada por ele da Vila Taquarussu e encontrada por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na Vila Carvalho, na casa do autor, enrolada em uma coberta, em uma banheira infantil, embaixo da cama em um dos cômodos. Câmeras de segurança registraram o momento em que o autor levou a criança.
Assim que os pais deram falta da menina, acionaram a polícia e registraram o Boletim de Ocorrência. Imediatamente, equipes policiais de diversas Forças de Segurança iniciaram às buscas pela criança, até que a encontraram. No entanto, o autor havia fugido. A Perícia Criminal também esteve no local.
A Polícia Civil chegou a divulgar um cartaz de procurado, enquanto as equipes permaneceram nas ruas realizando buscas ininterruptas pelo autor, até que ele foi localizado.
Passagens policiais
O autor possui passagens anteriores por Furto Qualificado (2018), Estupro de Vulnerável (2019), Estupro de Vulnerável (2020) e Injúria Violência Doméstica (2024).
