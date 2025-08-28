Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Projeto se torna lei e amplia direitos de pessoas com deficiência auditiva

Foi publicada nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Lei nº 6.466, de autoria do deputado estadua...

28/08/2025 19h47
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Norma publicada no Diário Oficial garante inclusão e assegura direitos a quem possui perda auditiva unilateral em Mato Grosso do Sul
Norma publicada no Diário Oficial garante inclusão e assegura direitos a quem possui perda auditiva unilateral em Mato Grosso do Sul

Foi publicada nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Lei nº 6.466, de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PSDB). A norma atualiza a legislação estadual sobre a Política de Promoção e Integração Social da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais e passa a reconhecer oficialmente a perda auditiva unilateral como deficiência.

A mudança altera a Lei nº 3.181, de 21 de fevereiro de 2006, estabelecendo parâmetros claros para a definição de deficiência auditiva e garantindo que mais pessoas tenham acesso aos direitos previstos em lei.

Segundo o deputado Jamilson Name, a atualização corrige uma lacuna histórica.

“Muitas pessoas com perda auditiva em apenas um dos ouvidos não tinham seus direitos reconhecidos. Agora, a lei protege e garante a inclusão dessas pessoas, que passam a ter respaldo legal e mais segurança no acesso a benefícios e políticas públicas”, afirmou.

O parlamentar destacou que o texto foi construído em diálogo com especialistas e entidades ligadas à causa.

“Essa conquista é fruto da escuta. Recebemos demandas de famílias, de profissionais da saúde e de associações que mostraram a necessidade de modernizar a legislação. O resultado é uma lei mais justa e condizente com a realidade”, completou.

Jamilson ressaltou ainda que a iniciativa representa um avanço social. “Não se trata apenas de um ajuste jurídico. Estamos falando de dignidade, de respeito e de cidadania. A deficiência auditiva, seja parcial ou total, impacta diretamente a vida das pessoas. Nosso papel é garantir que ninguém fique para trás”, concluiu.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Autor de sequestro, cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver morre em confronto com a Polícia Civil em Campo Grande
Caravina participa do lançamento do Protege e reforça proteção às mulheres
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis cumprem mandados de prisão preventiva por violência doméstica em Dourados
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
20°
Tempo nublado Máxima: 32° - Mínima: 18°
20°

Sensação

2.1 km/h

Vento

57%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos Comissão aprova projeto que altera critério no repasse de recursos federais para alfabetização
Há 54 minutos Prefeitura promove palestra sobre inovação e tecnologia na gestão pública para servidores
Há 54 minutos Autor de sequestro, cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver morre em confronto com a Polícia Civil em Campo Grande
Há 2 horas Câmara aprova dois acordos com países do Mercosul
Há 2 horas Câmara aprova dois acordos internacionais no Mercosul; propostas seguem para análise do Senado
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
3
Há 6 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
4
Há 7 dias Câmara de Nioaque antecipa devolução de R$ 1 milhão à Prefeitura
5
Há 5 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados