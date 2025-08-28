Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Câmara aprova dois acordos internacionais no Mercosul

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (28), dois projetos de decreto legislativo (PDLs) que tratam de acordos entre os países do Merco...

28/08/2025 18h41
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (28), dois projetos de decreto legislativo (PDLs) que tratam de acordos entre os países do Mercosul. Ambos os textos seguem agora para a análise do Senado.

O PDL 394/24 trata de acordo assinado em 2022 permitindo que profissionais das áreas de agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia atuem temporariamente nos países do bloco sem necessidade de revalidação de diploma.

Já o PDL 395/24 aprova acordo assinado em 2021 que regulamenta o comércio eletrônico entre os países do Mercosul. O tratado estabelece um marco jurídico comum na região e baseia-se em recomendações de fóruns internacionais.

O Brasil mantém acordos com diversos países e entidades. Pela Constituição, esses instrumentos devem ser aprovados pelo Congresso Nacional.

Data comemorativa
O Plenário da Câmara também aprovou o Projeto de Lei 3865/25, da deputada Simone Marquetto (MDB-SP), que institui o Dia de São Miguel Arcanjo, a ser celebrado no dia 29 de setembro. O texto segue para análise do Senado.

“São Miguel Arcanjo é uma das mais importantes figuras celestiais da tradição cristã, ligado à proteção, à justiça e à força na fé católica”, afirmou a parlamentar. “Também é reconhecido como o padroeiro da aeronáutica mundial”, destacou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que altera critério no repasse de recursos federais para alfabetização
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova dois acordos com países do Mercosul
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova dois acordos internacionais no Mercosul; propostas seguem para análise do Senado
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
20°
Tempo nublado Máxima: 32° - Mínima: 18°
20°

Sensação

2.1 km/h

Vento

57%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos Comissão aprova projeto que altera critério no repasse de recursos federais para alfabetização
Há 54 minutos Prefeitura promove palestra sobre inovação e tecnologia na gestão pública para servidores
Há 54 minutos Autor de sequestro, cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver morre em confronto com a Polícia Civil em Campo Grande
Há 2 horas Câmara aprova dois acordos com países do Mercosul
Há 2 horas Câmara aprova dois acordos internacionais no Mercosul; propostas seguem para análise do Senado
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
3
Há 6 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
4
Há 7 dias Câmara de Nioaque antecipa devolução de R$ 1 milhão à Prefeitura
5
Há 5 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados