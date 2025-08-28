Whats

Campo Grande - MS

Planurb altera local das audiências públicas que serão realizadas em setembro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), comunica a alteração ...

28/08/2025 17h37
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), comunica a alteração do local das Audiências Públicas que serão realizadas em setembro, conforme segue:

– 1º de setembro de 2025: referente ao empreendimento multirresidencial com 440 unidades habitacionais, localizado nos lotes 2A1, 3A1 e 4A1, com frente para a Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, entre a Rua Albatroz e Avenida Rodoviária, Bairro Coronel Antonino – MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda. – Processo Administrativo n. 33.783/2025-01, convocada por meio do Edital n. 50/2025, de 7 de julho de 2025;

– 4 de setembro de 2025: referente ao empreendimento multirresidencial com 102 unidades habitacionais e 1 unidade comercial – EVO – Evolução Urbana Ltda., localizado no lote 8A da Quadra 7, com frente para a Rua Amazonas, entre a Rua Espírito Santo e a Rua Paraíba, Bairro Cruzeiro – Processo Administrativo n. 43.286/2025-95, convocada por meio do Edital n. 57/2025, de 21 de julho de 2025;

– 8 de setembro de 2025: referente ao empreendimento multirresidencial com 200 unidades habitacionais, localizado no lote 30, esquina da Rua Eva Perón com a Rua dos Gonçalves, Bairro Centenário – MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda. – Processo Administrativo n. 34.365/2025-79, convocada por meio do Edital n. 55/2025, de 21 de julho de 2025.

Endereço do novo local: Sede da Planurb – Avenida Calógeras, 356 – Entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra audiência pública realizada anteriormente.

Anúncio
Anúncio
