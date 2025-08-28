Whats

Aniversário
Economia

População brasileira chega a 213,4 milhões em julho de 2025

Instituto aponta crescimento de 0,39% em um ano

28/08/2025 16h34
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A população brasileira alcançou o contingente de 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025 . A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior.

A publicação da estimativa populacional no Diário Oficial da União é um requisito do Tribuna de Contas da União e serve como base para cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, transferências de recursos da União para os entes federativos.

Para se chegar à estimativa populacional, o IBGE parte do último censo realizado (2022) e faz projeção anual em cima de dados como taxas de mortalidade e nascimento . Os dados também são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre os censos.

Na publicação, o IBGE aponta a população de todos os estados, do Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios. Uma novidade de 2025 é a inclusão de Boa Esperança do Norte, com 5.877 habitantes no Mato Grosso, o mais novo município do país, que soma atualmente 5.571 cidades.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, o Brasil vivencia tendência de crescimento cada vez menor.

“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População”, avalia.

De acordo com o instituto, a população brasileira seguirá em trajetória de crescimento até 2041, atingindo 220,43 milhões de habitantes, passando a encolher a partir de 2042. Em 2070, o país deve ter 199,2 milhões de pessoas.

Destaques

  • São Paulo é o estado mais populoso do país, com 46 milhões de habitantes, o que representa 21,6% da população. É quase o mesmo de dizer que um em cada cinco brasileiros mora em São Paulo.
  • Roraima, com 738.772, é o estado menos populoso.
  • A cidade de São Paulo é a mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes.
  • Se a capital paulista fosse um estado, seria mais populosa do que 23 estados brasileiros, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
  • Entre as capitais, Palmas, no Tocantins, tem a menor população, 328,5 mil pessoas.
  • Doresópolis, em Minas Gerais, é a menor cidade brasileira, com 1,498 habitantes.

Confira a população de todas as unidades da federação:

  • São Paulo: 46,1 milhões
  • Minas Gerais: 21,4 milhões
  • Rio de Janeiro: 17,2 milhões
  • Bahia: 14,9 milhões
  • Paraná: 11,9 milhões
  • Rio Grande do Sul: 11,2 milhões
  • Pernambuco: 9,6 milhões
  • Ceará: 9,3 milhões
  • Pará: 8,7 milhões
  • Santa Catarina: 8,2 milhões
  • Goiás: 7,4 milhões
  • Maranhão: 7,0 milhões
  • Amazonas: 4,3 milhões
  • Paraíba: 4,2 milhões
  • Espírito Santo: 4,1 milhões
  • Mato Grosso: 3,9 milhões
  • Rio Grande do Norte: 3,5 milhões
  • Piauí: 3,4 milhões
  • Alagoas: 3,2 milhões
  • Distrito Federal: 3,0 milhões
  • Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões
  • Sergipe: 2,3 milhões
  • Rondônia: 1,8 milhão
  • Tocantins: 1,6 milhão
  • Acre: 884,4 mil
  • Amapá: 806,5 mil
  • Roraima: 738,8 mil
