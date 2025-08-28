Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Caravina participa do lançamento do Protege e reforça proteção às mulheres

O deputado estadual Caravina participou, nesta quarta-feira (27), do evento “Por Elas, Proteção de Todos os Lados”, realizado em Campo Grande. A so...

28/08/2025 16h34
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Caravina participou, nesta quarta-feira (27), do evento “Por Elas, Proteção de Todos os Lados”, realizado em Campo Grande. A solenidade marcou o encerramento das atividades do Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, e reuniu autoridades, representantes de instituições e da sociedade civil organizada.

Durante o evento, o Governo do Estado apresentou o Protege, o Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, instituído por decreto em 10 de junho de 2025 como uma política pública permanente, transversal e integrada. A iniciativa surgiu no marco dos 19 anos da Lei Maria da Penha e estrutura estratégias intersetoriais com foco em três pilares: prevenção, proteção imediata e reconstrução da vida das mulheres atendidas. 

Entre as ações anunciadas estão novas ferramentas tecnológicas, como a inteligência artificial “Vitória”, disponível via WhatsApp 24h para esclarecer dúvidas sobre acolhimento e atendimento às vítimas. Também foi destacado o plano de metas municipais que deverá replicar o programa em todo o Estado, e a municipalização do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente, que será levado para 12 municípios com alto índice de violência. 

Caravina destacou a importância da mobilização permanente em defesa das mulheres e reforçou seu compromisso com a pauta. “O Agosto Lilás não é apenas um mês de conscientização, mas um marco para fortalecer diariamente as políticas públicas de enfrentamento à violência. Eventos como este reafirmam a necessidade de integração entre Estado, municípios e sociedade para proteger e dar voz às mulheres”, afirmou.

O evento também contou com debates e apresentações que ressaltaram a necessidade de ampliar a rede de proteção, garantindo que as vítimas tenham acesso rápido a apoio jurídico, psicológico e social.

Com sua participação, o deputado reforçou o alinhamento do seu mandato com as causas que promovem dignidade, segurança e respeito às mulheres em Mato Grosso do Sul.

