Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Dra. Eudócia desataca importância de subcomissão da CAS sobre o câncer

A senadora Dra. Eudócia (PL-AL) destacou em Plenário, na quarta-feira (27), a criação de uma subcomissão para debater propostas relacionadas à prev...

28/08/2025 15h28
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A senadora Dra. Eudócia (PL-AL) destacou em Plenário, na quarta-feira (27), a criação de uma subcomissão para debater propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento de câncer. Vinculada à Comissão de Assuntos Sociais (CAS), a subcomissão presidida pela parlamentar alagoana foi instalada no mesmo dia.

Segundo Dra. Eudócia, além de ser um problema de saúde, o câncer tem um impacto social. A doença afeta a vida de pacientes, sobrecarrega os sistemas público e privado de saúde e é uma das principais causas de mortalidade no país. Para Dra. Eudócia, a criação da subcomissão dá ao Senado um papel central na proposição de políticas voltadas a prevenção, diagnóstico e tratamento.

— O enfrentamento do câncer não se esgota nos consultórios médicos ou nos laboratórios de pesquisa. Ele exige um esforço articulado que inclua o Poder Legislativo, responsável pela definição de marcos normativos, pela destinação orçamentária e pela criação de políticas públicas que podem ampliar ou restringir o acesso da população às melhores práticas e tecnologias — disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Dra. Eudócia destaca importância de subcomissão da CAS sobre o câncer
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Ivete chama atenção para casos de violência contra as mulheres em Santa Catarina
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senador Irajá celebra filiação de vice-governador do Tocantins ao PSD
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
23°
Tempo nublado Máxima: 32° - Mínima: 18°
23°

Sensação

1.54 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 49 minutos Dra. Eudócia destaca importância de subcomissão da CAS sobre o câncer
Há 49 minutos Plenário inicia sessão para analisar propostas; acompanhe
Há 49 minutos Planurb altera local das audiências públicas que serão realizadas em setembro
Há 2 horas População brasileira chega a 213,4 milhões em julho de 2025
Há 2 horas Caravina participa do lançamento do Protege e reforça proteção às mulheres
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Welington Gatti é Nioaque na disputa da Liga Sulmems de Velocross Piloto Welington Gatti inicia neste sábado (23), em Aral Moreira, a 6ª etapa do campeonato liderando a categoria Intermediária Nacional e brigando por mais uma vitória.
2
Há 6 dias Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
3
Há 6 dias Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande
4
Há 6 dias Câmara de Nioaque antecipa devolução de R$ 1 milhão à Prefeitura
5
Há 5 dias Feira Noturna de Nioaque reúne cultura, música e sabores fresquinhos neste sábado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados