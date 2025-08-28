Senador Irajá celebra filiação de vice-governador do Tocantins ao PSD

O senador Irajá (PSD-TO) celebrou em pronunciamento em Plenário, na quarta-feira (27), a filiação do vice-governador de Tocantins, Laurez Moreira, ao Partido Social Democrático (PSD).

Para o senador, a chegada do vice-governador “fortalece o projeto de crescimento, desenvolvimento e de representatividade do estado de Tocantins”, diante da experiência e do trabalho desenvolvido por Moreira no estado.

—Laurez é um homem público que dispensa apresentações, vem se dedicando há mais de 40 anos à vida pública no estado do Tocantins e teve a oportunidade de ocupar praticamente todos os cargos eletivos, sejam do Executivo ou mesmo do Legislativo. Foi vereador de Dueré, prefeito de Gurupi, a terceira maior cidade do nosso estado, por dois mandatos, sendo um dos melhores prefeitos da história da nossa capital da amizade; deputado estadual por quatro mandatos consecutivos, deputado federal por dois mandatos consecutivos e hoje exerce, com firmeza e dedicação, o cargo de vice-governador do nosso estado — disse.