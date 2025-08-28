Policiais civis cumprem mandados de prisão preventiva por violência doméstica em Dourados

Nesta quarta-feira (27), E.M.F. e E.J.S foram presos pela equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher – DAM, de Dourados, em razão de cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva.

Com encerramento do Agosto Lilás, a equipe da DAM intensificou as ações repressivas, especialmente o cumprimento de Mandados de Prisão.

Na manhã e tarde de ontem, foram realizadas ações nas Aldeias Indígenas, sendo possível a prisão de E.M.F, bem como na cidade, ocasião em que o Mandado de Prisão pela prática de descumprir medida protetiva de urgência foi cumprida em desfavor de E.J.S.