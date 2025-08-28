Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil investiga sequestro, estupro e homicídio de criança em Campo Grande e solicita apoio da população para prender o autor que está foragido

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul investiga um crime de sequestro e cárcere privado; estupro de vulnerável; homicídio qualificado, vilipêndio a...

28/08/2025 14h20
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul investiga um crime de sequestro e cárcere privado; estupro de vulnerável; homicídio qualificado, vilipêndio a cadáver e ocultação de cadáver, ocorrido na noite desta quarta-feira (27), em Campo Grande-MS. O autor seria um homem de 20 anos e a vítima uma menina de apenas seis anos de idade.

O desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h. Imediatamente, equipes policiais de diversas Forças iniciaram às buscas pela criança e ao chegar na casa do autor, que é conhecido da família, de nome Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, encontraram o corpo da menina, com sinais de violência sexual.

A Perícia Criminal também esteve no local. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

O autor possui passagens anteriores por estupro de vulnerável e segue foragido.

A Polícia Civil reforça o pedido de apoio da população. Informações sobre o paradeiro de Marcos Willian podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone do GARRAS: (67) 3357-9500.

