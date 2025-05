Coronel David propõe cooperação para Batalhão de Choque atuar contra bloqueios em rodovias

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou indicação à Mesa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul propondo a formalização de um acordo de cooperação entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Militar do estado, por meio do Batalhão de Choque, para atuação conjunta na desobstrução de rodovias federais bloqueadas de forma ilegal por integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras) ou por quaisquer grupos de pessoas.

A proposta foi encaminhada ao superintendente da PRF, João Paulo Pinheiro Bueno, e ao superintendente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Euro Nunes Varanis Júnior. Coronel David ressalta que os recentes bloqueios promovidos pelo MST têm causado sérios transtornos à população, violando o direito de ir e vir, comprometendo a segurança nas estradas e afetando diretamente o escoamento da produção e o transporte de passageiros.

Para o deputado, a integração entre forças estaduais e federais é necessária diante da escalada de ocupações e interdições ilegais. “É preciso agir com firmeza e dentro da legalidade. O Batalhão de Choque possui efetivo, preparo técnico e policiais capacitados para atuar em situações de distúrbios civis e obstrução de vias. Não podemos permitir que atos ilegais continuem paralisando o estado e prejudicando o cidadão de bem”, afirmou.

A medida garantirá maior agilidade, segurança jurídica e eficácia nas ações de liberação de vias públicas, com respaldo legal e respeito às competências de cada instituição. Segundo o parlamentar, o acordo de cooperação é um instrumento necessário para enfrentar de forma coordenada os abusos praticados por qualquer movimento ou grupo de pessoas que queiram impedir a liberdade de ir e vir dos cidadãos.

“Bloqueio de estrada não é manifestação, é crime. E o estado precisa estar pronto para reagir com autoridade e responsabilidade”, concluiu Coronel David.