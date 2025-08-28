Polícia Civil prende acusado de feminicídio tentando fugir momentos após o crime, em Bataguassu

A Polícia Civil de Bataguassu realizou, na noite desta quarta-feira (27), a prisão em flagrante do autor de um feminicídio ocorrido, momentos antes, em uma residência no bairro Jardim Real.

Érica Regina Moreira Mota, de 46 anos, foi encontrada já sem vida dentro do imóvel, após ter sido mantida em cárcere privado e brutalmente atacada. Testemunhas relataram gritos de socorro momentos antes do crime, o que levou à pronta mobilização das forças de segurança.

O crime ocorreu por volta das 19h e, logo após, os policiais civis iniciaram diligências ininterruptas, ouvindo testemunhas e colhendo provas.

Segundo informações preliminares, uma mulher, acionou o serviço de emergência 190, relatando que um homem ensanguentado havia arremessado uma faca para dentro de seu quintal e, em seguida, se evadido em rumo ignorado. Diante da gravidade da informação, uma equipe da Polícia Militar deslocou-se até a residência da denunciante, oportunidade em que esta informou que o autor do fato seria seu vizinho, Vagner Aurélio.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS De posse dessa informação, os policiais militares se dirigiram à residência do suspeito, passando a chamá-lo na tentativa de obter resposta. Diante da negativa de atendimento e da constatação visual de vestígios de sangue no solo, a equipe decidiu adentrar ao imóvel, sendo necessário o arrombamento da porta de entrada. Logo na sala, os policiais localizaram o corpo da vítima com múltiplas perfurações por instrumento perfuro cortante, posteriormente identificada.

Ato contínuo, a Polícia Civil foi acionada e deu início às diligências com vistas à localização do proprietário do imóvel e possível autor do delito. Após buscas ininterruptas, os policiais civis conseguiram localizar o indivíduo na Rodoviária de Bataguassu, momento em que este encontrava-se consumindo um salgado e ingerindo bebida alcoólica. Vagner Aurélio Fernandes dos Santos (59) apresentava manchas de sangue em suas vestes, bem como lesões corporais aparentes e foi localizado portando uma bolsa com roupas e tentando fugir. Foi, então, dada voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime de feminicídio. Após encaminhamento para exame de corpo de delito, o conduzido foi levado à 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu para as providências cabíveis.

A Polícia Científica foi acionada e, iniciados os exames periciais no local, identificaram que a residência se encontrava completamente revirada, evidenciando sinais de luta. O corpo da vítima estava posicionado em uma poltrona próxima à entrada principal, cuja porta fora arrombada pela equipe policial. De acordo com análise preliminar realizada no local, a vítima apresentava entre seis e sete ferimentos produzidos por arma branca.

Testemunhas afirmaram que há aproximadamente dois dias ouviam discussões intensas vindas da residência, inclusive gritos e gemidos, e que a vítima aparentava estar em situação de cárcere privado, impedida de sair do local.

Vagner Aurélio foi preso em flagrante acusado pelos crimes de feminicídio e cárcere privado.

Graças à pronta atuação policial, foi contida a fuga e garantida a responsabilização imediata do suspeito.