Aniversário
PM - MS

Polícia Militar realiza palestras educativas em Ladário e reforça combate à violência contra a mulher

Nos dias26 e 27 de agosto de 2025, a Polícia Militar, por meio do 6º BPM, promoveu novas ações educativas emescolas municipais de Ladário, integran...

28/08/2025 12h14
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Nos dias26 e 27 de agosto de 2025, a Polícia Militar, por meio do 6º BPM, promoveu novas ações educativas emescolas municipais de Ladário, integrando aOperação Shamare a campanhaAgosto Lilás, que reforçam a conscientização social pelo fim da violência contra a mulher.

No dia26/08, a equipe formada peloSargento Gerson e Sargento Cesaresteve naEscola Municipal Mendes Sampaio, alcançando55 alunoscom palestras sobre prevenção à violência doméstica, direitos das mulheres e canais de denúncia.

Já no dia27/08, os militares ministraram palestra naEscola Municipal João Batista, impactando130 estudantes, que receberam informações sobre respeito, cidadania e a importância de se posicionar contra qualquer forma de agressão.

As atividades educativas integram o conjunto de ações do 6º BPM emCorumbá e Ladário, que incluem palestras em escolas, empresas e comunidades, além da fiscalização de medidas protetivas e atendimento a ocorrências de violência doméstica.

Com estas iniciativas, a Polícia Militar reafirma seu compromisso emproteger as mulheres, orientar a juventude e fortalecer a cultura de paz, atuando lado a lado com a sociedade na defesa da vida e da dignidade humana.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
